Con la emisión de los tres primeros programas de uno de los realities más vistos de la televisión, 'La isla de las tentaciones', hemos podido conocer un poco más a las nuevas parejas de esta edición. Rodri y Helena llevan un año saliendo juntos, pero se conocen de vista desde hace unos cuantos, pues han crecido en el mismo barrio. Su relación se caracteriza por tener momentos muy malos o muy buenos y ellos mismos la definen como "un caos", motivo por el que están dispuestos a enfrentarse a la tentación para decidir si tienen que estar juntos o, por el contrario, avanzar por caminos separados. Además de lo comentado, antes de entrar en el reality tuvieron varias discusiones y Rodri vio que Helena había mantenido conversaciones con otros chicos, por lo que ella cree que él se va a "vengar" de sus errores del pasado.

¿Se merece Helena que Rodri le sea infiel?

Helena ha sido una de las primeras en venirse abajo al considerar que si su novio le ponía los cuernos, era porque se lo merecía por los errores que haya podido cometer en el pasado. Esta afirmación ha abierto un debate que hemos querido comentar desde esta web con los colaboradores de 'Vamos a ver'. "Esta pareja no ha entrado bien. En la despedida ella estaba preocupada porque él había sido muy frío, entonces Rodri ya era un hombre libre", comienza apuntando Giovanna González. Pepe del Real ha querido ir más allá vaticinando que Rodri será el primero en caer en la tentación: "Yo creo que él va a ser el primero en caer y ella se la va a devolver, pero con creces". De hecho fue él el que protagonizó la primera alarma de la edición provocando las lágrimas de Helena ya que, por primera vez, el sonido fue acompañado de la imagen de la persona que lo había provocado.

Anita Williams, exconcursante del reality, vio las imágenes de Helena llorando junto a sus compañeros y los consejos que estos le dieron, por eso, la catalana ha querido lanzar un consejo a la de Madrid: "Yo creo que lo principal es quererse a una misma y creo que Rodri se la va a devolver por todas las que ha hecho ella".

El fenómeno Montoya, analizado por Sandra Barneda

Sin duda alguna, este año echaremos de menos ver los momentazos que nos regaló Montoya en la pasada edición con una carrera que traspasó fronteras convirtiéndose en un fenómeno viral: "Empatizamos porque todos, en mayor o menor medida, hemos vivido nuestras propias locuras por amor", señaló Sandra Barneda al reflexionar sobre lo que vivió junto al concursante. Y aunque no nos puede desvelar nada de esta nueva temporada sí que ha querido definirla con una sola palabra que nos da muchas pistas: "delirante".