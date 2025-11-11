Aroa se rompe tras la bronca con sus compañeros en la cocina: “Ya no puedo más. No soy una víctima, pero también tengo corazón”
La concursante afirma que "no aguanta más" tras el conflicto con sus compañeros
La desesperación de Aroa al descubrir que algo imprescindible falta en la casa: ''Me podéis quitar la vida''
Tras la bronca a primera hora de la mañana de Aroa con el resto de los compañeros porque no hay azúcar en la casa a la hora del desayuno, la concursante de ‘Gran Hermano 20’ se ha roto y no ha dudado en desahogarse con Desiree: “Yo parezco una persona muy fría, pero no lo soy. Tengo la coraza de “no me va a doler” y me autoconvenzo de que soy fuerte para no llorar.
“Soy muy fuerte mentalmente, pero en cuatro días no puedo más. No puedo más, tía”, reconocía Aroa entre lágrimas. La concursante admitía que no sabía “por qué no estoy en mi casa”. También ha explicado que no quiere parecer una víctima porque, como ella dice, “no lo soy, pero también tengo corazón”.
Desiree ha querido animar y apoyar a su compañera en este bajón: “Si te peleas con alguien, que te pelees como hablas con nosotros. No eres una víctima, eres humana”, explicaba la de Jerez de la Frontera.
“No quiero que se me eche en cara todo lo que pasó el primer día. ¿No lo estoy cambiando? Estoy hablando bien con la gente, o sea el primer día y ya a la mierda todo”, se quejaba Aroa tras recordarle alguno de sus conflictos dentro de la casa.
“No nos ha dicho ni buenos días”
Por otro lado, en ‘La Pajarería’ los concursantes no han dudado en quejarse sobre el comportamiento de la concursante. Edurne le ha explicado a Patricia y Almudena que Aroa no les ha saludado por la mañana, lo que no le ha sentado nada bien: “Se ha parado en la puerta y no nos ha dicho ni ‘buenos días’”, explicaba.
“Está como una p*** cabra. Lleva toda la semana diciendo que no se va a ir, pero ayer ya pensaba que sí se iba. Le ha visto las orejas al lobo”, contaba Almudena con sus compañeros