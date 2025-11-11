Además, la reacción de las chicas y los chicos a su primera hoguera de 'La isla de las tentaciones 9', al descubierto

Juanpi decide empezar a tentarse con Mara en 'La isla de las tentaciones 9' y pone fin a su tonteo con Érika: “Me puede llegar a tentar más"

Compartir







El siguiente programa de ‘La isla de las tentaciones 9’ promete más que nunca. Y es que veremos las diferentes reacciones de las chicas, al descubierto, en la que es su primera hoguera de esta novena edición de 'La isla de las tentaciones', con una sorpresa incluida.

Claudia verá las imágenes más comprometidas de Gilbert y su reacción no dejará indiferente a nadie. De hecho, tendrá un momento de bajón al "no esperarse nada de eso". Pero no será la única de todas las chicas cuya reacción nos dejará boquiabiertos.

Sandra, novia de Juanpi, se mostrará tajante al ver las imágenes de su pareja y tomará una decisión en caliente -o quizás no- que llevará a cabo nada más llegar a 'Villa Playa', y que tiene que ver con su tentador favorito.

Por otro lado, Almudena se 'desnudará' y mostrará como nunca sus miedos tras ver a Darío dejándose llevar en 'Villa Montaña': "No quiero perder esto".

Pero, por si todas estas reacciones no nos van a dejar ya de por si pegados a la pantalla, la aparición de un soltero romperá por completo los esquemas de todas las chicas... ¡y de todos los televidentes!

La primera hoguera de los chicos

Por otro lado, los chicos vivirán también su primera hoguera de 'La isla de las tentaciones 9', con un Juanpi que no podrá contenerse al ver a Sandra muy cómoda en 'Villa Playa'. Todo esto y mucho más, este miércoles a partir de las 21:45 horas, en Telecinco. ¡No te lo pierdas!