Laura Ceballo 11 NOV 2025 - 21:55h.

El novio de Nieves se ha dirigido a la presentadora al finalizar 'La hoguera de las consecuencias'

Nieves se rompe al comunicar su decisión final en 'La hoguera de las consecuencias': "Tienes que conocerme mejor"

Por primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones', una pareja ha sido expulsada como consecuencia de que las cinco parejas protagonistas se saltaran las normas. Sandra Barneda les advirtió de que su actitud en la primera ceremonia de citas iba a tener consecuencias. Pronto descubrieron que, tras ese comportamiento, ellos mismos iban a decidir qué pareja iba a ser expulsada.

Lorenzo y Nieves fueron los elegidos por sus compañeros, pero antes de finalizar su paso por el programa, ambos se han reencontrado en 'La hoguera de las consecuencias'. En su reencuentro, ambos se han sincerado, compartiendo qué es lo que les ha aportado esta aventura y si, tras vivirla, desean seguir juntos, abandonar la experiencia solos o con un nuevo amor.

ras poner punto y final a la que ha sido la primera 'Hoguera de las consecuencias' de la historia del programa con la decisión de Nieves, Sandra Barneda ha procedido a despedir a la pareja: "Lorenzo y Nieves, vuestro paso por 'La isla de las tentaciones' acaba de terminar. Podéis marcharos, muchas gracias".

Eso sí, antes de abandonar la zona de grabación y nada más levantarse, Lorenzo le ha pedido algo a la presentadora: "¿Te puedo dar dos besos?". Ella ha accedido y él no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras de agradecimiento: "El otro día me ayudaste mucho. Cuando me dijiste que si te podías poner a mi lado para reconfortarme. Muchas gracias".

Y, tras despedirse tanto de Lorenzo como de Nieves, Sandra les ha dado un último mensaje: "Cuidaos mucho". Acto seguido, la pareja ha procedido a abandonar la hoguera siguiendo el camino de antorchas.

Sandra Barneda: "¡Feliz boda!"

Al comenzar su paso por República Dominicana dejaron muy claro cuál era su objetivo en esta experiencia. Y es que, después de un año y ocho meses de relación, Lorenzo y Nieves llegaban a la novena temporada del programa prometidos.

Su meta era, sin duda, confirmar que estaban haciendo lo correcto y que, en efecto, estaban hechos el uno para el otro. De ser así, una vez hubieran superado la mayor prueba de amor de sus vidas, contraerían matrimonio para celebrar su fidelidad y compromiso por todo lo alto.

Y esto es algo que ha recordado Sandra Barneda antes de perderles de vista: "¡Y feliz boda!", les ha gritado ya desde la distancia. Algo que la pareja ha agradecido antes de poner rumbo de vuelta a España.