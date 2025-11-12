Gran Hermano 12 NOV 2025 - 10:53h.

Los concursantes han disfrutado de una gran noche en la casa

Gran Hermano, en directo: empieza el miércoles en Tres Cantos

Compartir







Los habitantes de la casa de 'Gran Hermano 20' han disfrutado de una gran noche de fiesta en la casa. Y es que, no todo iban a ser discusiones y enfrentamientos, los concursantes del reality han intentado limar asperezas y se han unido un poquito más en una noche en la que lo han dado todo y ha reinado la buena vibra casi todo el tiempo.

Entre canción y canción, los concursantes se han ido soltando poquito a poquito y Joon ha acabado desmelenándose en el centro de la pista rodeado de todos sus compañeros. El que fuera concursante de 'Uno de GH20' se ha puesto en el centro del círculo y ha intentado bailar twerking mientras sus compañeros les animaban a moverse.

Entre gritos y vítores de sus compañeros, Joon ha seguido intent�ándolo y José Manuel se ha lanzado a enseñar sus dotes de baile, impresionando así al resto de sus compañeros, que se han quedado boquiabiertos con la manera de moverse del sevillano.

''¡Hazlo otra vez!'' le pedía Joon, que le explicaba los motivos: ''Quiero aprender'', y José Manuel aceptaba. Joon le seguía, pero no conseguía coger el ritmo, hasta que ha conseguido hacerse con el movimiento de cadera y ha protagonizado un gran momentazo que ha provocado el aplauso de todos sus compañeros que le animaban a seguir bailando y probar nuevos pasos.

'Gran Hermano 20', 24 horas en directo

Si quieres estar al día de todo lo que sucede en la nueva casa de Tres Cantos de 'Gran Hermano 20', ahora lo tienes súper fácil con los resúmenes diarios, además del minuto a minuto, y las dos señales 24 horas que encontrarás gratis en la plataforma de Mediaset Infinity: