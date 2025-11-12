Los colaboradores de 'Vamos a ver' debaten sobre si es mejor actuar por venganza o no hacerlo tras ver las imágenes de las parejas dejándose llevar

Pepe del Real, sobre experimentar ‘La isla de las tentaciones’ tras 11 años de relación: “La excusa perfecta”

La luz de la tentación no para de sonar en ‘Villa Playa’ y ‘Villa Montaña’, desde que las chicas, Helena, Sandra, Almudena, Nieves y Claudia viesen las primeras imágenes de sus respectivos novios conociendo a las solteras y disfrutando de su primera fiesta con ellas y viendo cómo se dejaban tentar, tomaron “cartas en el asunto” y decidieron empezar a dejarse llevar con sus tentadores. La llegada de los VIP, Gerard y Barranco, ha revolucionado los corazones de Helena y Claudia cuya atracción física y conexión con sus tentadores se ha convertido para ellas en algo inevitable. Por lo que en cada fiesta que ocurre en ‘Villa Playa’ las mencionadas participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se olvidan cada vez más de lo que pasa en la otra villa para disfrutar del tiempo que pasan con sus tentaciones.

Parece que las parejas han decidido llevar a cabo el refrán “ojo por ojo” y a cada vez que ven imágenes de lo que está ocurriendo en la otra casa actúan en consecuencia. ¿Harían lo mismo nuestros colaboradores? Desde esta web hemos hablado con los colaboradores de 'Vamos a ver' para conocer cómo actuarían ellos si estuviesen en 'La isla de las tentaciones' con sus parejas.

¿Actuarías por venganza tras ver las imágenes de tu pareja?

Las tradicionales presentaciones de los tentadores de la nueva edición del programa que dirige Sandra Barneda trajo consigo las primeras tensiones entre las parejas al ver las imágenes de cómo los chicos habían interactuado con sus respectivas pretendientas. Claudia fue una de las que más se enfadó: "¡Es un p*** falso de mierda!", gritó al ver cómo Gilbert se metía en su habitación con dos tentadoras. "El que nunca habla, el que siempre me machaca a mí... voy a meterme yo a toda la villa", advirtió Claudia a Gilbert tras las imágenes. La visualización de este contenido marcó un antes y un después en la actitud de las chicas que decidieron actuar de otra manera cuando regresaron con sus pretendientes a la villa. Giovanna González, Adriana Dorronsoro y Pepe del Real se han sincerado sobre cómo actuarían ellos si viesen que sus parejas se dejan llevar así en la primera fiesta, ¿actuarían por venganza?: "Soy más digna, yo me quedaría para luego reprocharle todo. Soy más perra mala", dice Giovanna entre risas. Para ver el resto de declaraciones que han dado los colaboradores del programa, puedes darle play al vídeo.

¿Preferirías saber a quién pertenece la luz de la tentación?

Un hecho histórico ha ocurrido en República Dominicana, la luz de la tentación ha tenido nombre y apellido, pero, ¿qué es mejor? ¿Saber a quién pertenece la luz de la tentación o ignorar completamente su origen? Los colaboradores de 'Vamos a ver' han debatido sobre lo que preferirían saber si estuviesen participando en la isla: “Me parece un hándicap guay, pero a la vez una putada porque los límites que han puesto son súper flojitos”, señala Anita Williams que ha querido analizar los pros y los contras de esta gran novedad.