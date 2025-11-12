Patricia Fernández 12 NOV 2025 - 23:41h.

¡Dale al 'play' y disfruta del avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones'!

'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 6, completo

Las primeras han llegado, las chicas se mostraban muy nerviosas y tenían infinidad de reacciones al ver las imágenes de sus parejas en 'Villa Montaña' y los chicos llegaban a la suya con Sandra Barneda, pero solo Juanpi podía ver lo que está pasando con Sandra: ¡en el siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 9' se dará el final de la hoguera de este y el resto de sus compañeros reaccionarán a todo lo que está pasando en 'Villa Playa', lo que provocará un gran estallido de Gilbert!

Claudia ya se ha dejado llevar con Gerard, con el que ¡ha caído en la tentación entre besos en el jacuzzi! algo que Gilbert podrá ver en la hoguera y provocará un gran estallido en el participante de 'La isla de las tentaciones', el que incluso tirará la 'tablet' y protagonizará una huida de la hoguera directo a la villa de las chicas para recriminar esto a su pareja mientras todo se revoluciona a su paso.

Pero esto no es todo, los chicos podrán ver imágenes de sus parejas, lo que provocará las lágrimas de Rodri, las dudas de Darío y mucho más.

A 'Villa Montaña' se incorporará Álvaro, de 'La isla de las tentaciones 8', el que ya se había encontrado con las chicas y les contaba el motivo de su entrada.

Además, de que los acercamientos entre los chicos y las chicas cada vez van a más y habrá un momento de lo más íntimo bajo las sábanas, ¿Quiénes serán? ¡Dale al 'play' y disfruta del avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones!