¡Arrancamos la gala!

telecinco.es 13 NOV 2025 - 22:07h.

Madrid¡Arranca la gala de 'Gran Hermano'! Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores están ya en plató para conectar con la casa y hablar con los concursantes. Raúl, Aroa, Patricia y Lorena están nominados y uno de ellos podría estar viviendo sus últimas horas dentro del programa. Hemos repasado los primeros conflictos, los acercamientos y las estrategias de los concursantes. ¿Quién será el primer expulsado?, ¿Qué pasará con el oasis?, ¿Cómo evolucionará la convivencia entre los dos grupos de la casa?

