Gran Hermano, en directo: la Gala
Madrid¡Arranca la gala de 'Gran Hermano'! Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores están ya en plató para conectar con la casa y hablar con los concursantes. Raúl, Aroa, Patricia y Lorena están nominados y uno de ellos podría estar viviendo sus últimas horas dentro del programa. Hemos repasado los primeros conflictos, los acercamientos y las estrategias de los concursantes. ¿Quién será el primer expulsado?, ¿Qué pasará con el oasis?, ¿Cómo evolucionará la convivencia entre los dos grupos de la casa?
¡No te lo pierdas y descubre aquí la ultima hora de Gran Hermano minuto a minuto!
¡Arrancamos la gala!
Jorge Javier conecta con los dos pájaros para confirmarles que han conseguido superar su dura misión de estar en la pajarería sin salir y dar las horas como un cuco. "Ha sido duro, sobre todo el baño, pero lo hemos conseguido", explicaba Edurne. El presentador les ha permitido quitarse los trajes de pájaros y poder ir a cambiarse para la gala. Ambos concursantes han sido recibidos en el salón entre aplausos por sus compañeros.