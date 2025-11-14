Gran Hermano 14 NOV 2025 - 02:52h.

Diego deja boquiabierta a Lorena al confesarle el lio amoroso que tuvo con una mujer casada y la reacción que tuvo su marido

No todo son peleas, en la casa de 'Gran Hermano 20' también están surgiendo los primeros acercamientos. En especial, Diego es uno de los concursantes que más cercano se está mostrando con algunas de las chicas de la casa, e incluso se ha atrevido a tirar la caña a más de una, como Lorena, con quien el madrileño, además, se confesaba, contándole la impactante historia de su 'affaire' con una mujer casada.

Como ya anticipaba en su vídeo de presentación, a Diego "le encanta gustar y seducir", algo que ha quedado más que demostrado durante esta primera semana de convivencia, en la que el concursante se ha mostrado muy interesado en varias de sus compañeras. Sin ir más lejos, ya ha compartido cama con Almudena. Los dos se mostraban muy cercanos, haciendo la cucharita bajo la atenta y curiosa mirada del resto de los participantes.

"Quiere hacer cositas conmigo. El día que hagamos la cucharita se enterará la casa, pero ayer estaba yo cansado... La cama es muy pequeña ahí no se puede hacer nada", le explicaba el concursante al resto de la casa que le preguntaban curiosos sobre su acercamiento con Almudena en la cama.

El romance prohibido de Diego con una mujer casada

Diego no se cierra ninguna puerta y es por eso por lo que también se ha mostrado muy cercano con Lorena. Justo era con ella con la que se sinceraba, relatándole su historia de romance oculto con una mujer casada. Todo comenzaba mientras los concursantes hablaban sobre las infidelidades y Diego aseguraba: "Quién diga que no ha sido infiel miente".

Ante esta declaración, el concursante le confesaba a su compañera: "Yo el año pasado quedé con una chica que estaba casada con su marido en casa. Ella vino a mi casa". Lorena que se quedaba boquiabierta al conocer la historia de Diego le preguntaba por todos los detalles de la misma y este le contaba las consecuencias que tuvo este 'affaire' prohibido:

"El marido vino a buscarme al negocio familiar, a pegarme", revelaba el concursante mientras Lorena, que no podía creerlo, le miraba totalmente sorprendida. Aprovechando este momento de conversación tan sincero, Diego quiso saber si la de Ciudad Real estaría dispuesta a tener una relación abierta y esta se negaba, a lo que el explicaba: "Puedes estar enamorado de una persona, pero realmente te pueden gustar más y quieras estar con más".