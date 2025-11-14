Ana Carrillo 14 NOV 2025 - 01:02h.

Amor Romeira ha revelado qué tiene en común con Aroa más allá de ser las primeras expulsadas de sus respectivas ediciones

Aroa responde a la pregunta de Jorge Javier Vázquez en medio de su tensa bronca con Jonay en 'Gran Hermano 20': "¿Crees que le gustas?"

Amor Romeira está indignada con la decisión de la audiencia de 'Gran Hermano 20', pues cree que el primer expulsado tendría que haber sido Raúl y no haber estado el duelo entre Patricia y Aroa. "Otro año más la primera expulsada una mujer. Es que no aprendemos. Y siempre nos cargamos a las favoritas", ha comentado la colaboradora de 'Fiesta' en la red social X.

Finalmente, la expulsada ha sido Aroa, que recibe una segunda oportunidad porque pasa a vivir a 'El Oasis' junto a Rocío, Cristian, Sofía y Noah, aunque no de manera definitiva, pues dos serán expulsados y solo tres irán a convivir a la casa.

Amor ha recordado una curiosa coincidencia y es que ella también fue la primera expulsada de su edición y en el momento en el que recibió la noticia llevaba una corona como la que ha lucido Aroa en la segunda gala de 'Gran Hermano 20'.

"¡Las coronitas por lo que se ve no traen suerte! Hace 18 años la llevaba yo y también fui la primera expulsada", ha tuiteado la amiga de Anabel Pantoja junto a una foto de aquel momento en el que supo por boca de Mercedes Milá que tenía que abandonar el concurso.