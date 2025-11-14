El tonteo de Íñigo y Edurne en su primera noche en la habitación de 'Gran Hermano 20': "Como me venga arriba, se va a notar"
Los concursantes han dormido por primera vez en sus camas y han pasado juntos un buen rato de charla y risas
Después de haber pasado la primera semana de concurso conviviendo juntos en 'La pajarera', Íñigo y Edurne se disponían a disfrutar de su primera noche en el dormitorio de la nueva casa de 'Gran Hermano'. Tras una gala de lo más intensa, los concursantes iban a dormir por primera vez en sus camas, camas que estaban ubicadas juntas.
Eso sí, antes de marcharse definitivamente a dormir, compartieron un rato de charla y tonteo en sus camas perfectamente pegadas: "No te voy a abrazar", le advertía él. Claro que ella no dudó en continuar la broma y quedar por encima de él: "No te he dicho que me abraces".
Pronto los dos coincidieron en algo: hacía bastante calor en la habitación: "Por eso estoy sin camiseta", explicaba el vasco. Edurne intentaba desmontar su argumento: "Tú me quieres provocar". Y él insistía en que era imposible dormir bajo el edredón a esa temperatura.
Pero ahí no quedaba todo. Los concursantes pasaban unos minutos más tonteando entre risas cuando ya eran cerca de las cinco de la madrugada. Edurne recolocaba su cama y se preopcupaba de que, por el motivo que fuera, aparecía una pequeña separación entre la suya y la de Íñigo.
El vasco le lanzaba una nueva advertencia a su compañera momentos antes de poner fin a su conversación e irse definitivamente a dormir: "Si no me tapo, como me venga arriba, se va a notar". Acto seguido, no dudaba en darle información extra sobre su miembro que, según él, llevaba días "en otro mundo", pero ahora "está volviendo a su ser y ya empieza a bombear".
'Gran Hermano 20', 24 horas en directo
