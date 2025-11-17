Ada Sastre 17 NOV 2025 - 08:09h.

Lágrimas y emocionantes reencuentros con la entrada de tres concursantes desde el oasis: así ha sido la decisión de la audiencia de 'Gran Hermano 20'

Jonay recibe con mucho cariño a Aroa: "Todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Yo soy el primero que me he equivocado más que nadie en mi vida".

Edurne habla con Patricia de su transición tras confesar sus sentimientos por Íñigo: “No puede ser, tengo que estar muy segura para meterme en esa piscina. Hay cosas de mi vida que falta que salgan aquí, yo antes era un chico”

Aroa, Cristian, Sofía, Noah y Rocío sabían desde el jueves que sólo tres de ellos iban a entrar a la casa con el resto de los concursantes de la edición. Anoche ‘El Oasis’ se cerraba para siempre durante el debate de ‘Gran Hermano’ con Ion Aramendi y pudimos conocer al fin la decisión del público respecto a sus habitantes. La primera elegida fue Rocío, que estallaba de felicidad al saber que su amiga Desirée y ella cumplirán su sueño de vivir juntas el reality. Tras un intenso reencuentro, el presentador anunció que Noah era la primera expulsada y a continuación nombraba a la segunda persona que entraba en la casa: Cristian. Fue recibido por todos en la puerta del confesionario y Joon se emocionaba mucho al ver a su compañero de 'Uno de GH20'. La última decisión del público era resolver el duelo entre Aroa y Sofía. Sólo quedaba un puesto, de modo que para una de ellas terminaba su paso por ‘Gran Hermano 20’. Aroa fue la escogida y se reencontraba con Jonay primero y con Mamadou después, antes de unirse al resto de compañeros.

Por otro lado, en la casa les han comunicado las nominaciones reales. El pasado jueves los habitantes del Oasis (y más bien Aroa) sacaron a Mamadou de la lista para meter a José Manuel. La terna en peligro está formada por Belén, Diego y José Manuel con unos porcentajes del 40,8%, 40,2% y 19% no respectivamente. Y ya les ha dicho Ion: "No hay segundas oportunidades ya. La expulsión del próximo jueves será definitiva". Con la tensión servida, conectamos con la casa.