Esta misma noche veremos al primer infiel de 'Villa Montaña' que caerá en la tentación y hará saltar todas las alarmas, ¿quién será?

Así será la experiencia de Álvaro Rubio y Mayeli en ‘La isla de las tentaciones’: “Está consumido por la relación”

Estamos a punto de descubrir una nueva infidelidad en la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. Después de que Claudia inaugurase los cuernos en 'Villa Playa' junto a Gerard que repite esta experiencia, pero esta vez sin pareja y convirtiéndose en un tentado VIP. 'Villa Montaña' va a sentir también el huracán de la tentación y uno de los chicos, tras volver de su primera hoguera y ver las imágenes de su pareja, dará rienda suelta su pasión y hará saltar de nuevo la alarma roja con forma de manzana. ¿Quién será?

Los colaboradores hacen sus apuestas

Los colaboradores de 'Vamos a ver': Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Cristina Tárrega, están siguiendo muy de cerca esta novena edición de la que aún faltan muchas cosas por suceder y de la que hemos podido ver ya el primer debate donde Almudena, Nieves, Claudia, Helena y Sandra han podido defenderse y reflexionar sobre sus primeros momentos en la isla. Los colaboradores han podido ver la reacción de Marta Peñate y Lucía Sánchez al ver, en primicia, qué novio de 'Villa Montaña' ha sido el primero en "devolver el golpe" a Claudia cayendo en la tentación: "Yo creo que se está conteniendo, pero puede ser. Es que yo siempre quiero que caiga el que menos te lo esperas, me gusta con emoción", dice Cristina Tárrega desvelando el nombre de su candidato - uno que podrás averiguar dándole play al vídeo -. Sin embargo, sus compañeros, no han coincidido con ella.

¿Cómo reaccionará Mayeli al saber que Erika está en la misma villa que Álvaro?

Álvaro Rubio y Mayeli se han convertido en la nueva pareja en el programa que dirige Sandra Barneda tras la expulsión de Nieves y Lorenzo. La pareja tiene un largo historial de idas y venidas donde los cuernos, los celos y las inseguridades han sido los verdaderos protagonistas. Álvaro ha caído varias veces en la tentación con Erika, que está participando de nuevo como tentadora en esta nueva edición y ya en el vídeo de presentación de Mayeli, la influencer confesaba su más profundo deseo: "Espero que no esté aquí", ¿cómo va a reaccionar al enterarse?: "Se va a liar parda con Mayeli y Erika. Porque Mayeli es de armas tomar y Erika tampoco se calla, así que, me apetece ver esa reacción, a ver qué lían estas dos", señala Adriana Dorronsoro esperanzada en que van a protagonizar un momentazo televisivo.