Claudia se está dejando llevar con Gerard no solo en el ámbito sentimental y emocional, sino también en el lado más personal. La pareja de Gilbert, después de sobrepasar todos los límites con el que fuera pareja de Alba Rodríguez y romperse como nunca -aunque ha asegurado en más de una ocasión que lo volvería a hacer- se está llenando de confesiones en las últimas horas en la villa y una de ellas afecta de manera directa a su pareja. Claudia ha desvelado los problemas sexuales que tiene con Gilbert, después de reconocer que es un tanto "hiperactiva" a nivel sexual.

Todo ha ocurrido en un íntimo momento en las hamacas entre el modelo y la participante de 'La isla de las tentaciones 9', en donde Gerard no se ha olvidado de lanzarle un cariñoso piropo a Claudia antes de nada. Un Gerard que ha abierto el melón preguntándole a Claudia qué piensa después de acostarse con él y, en resumen, las sensaciones que tiene, puesto que Gilbert verá muy pronto esas imágenes.

Claudia ha contado que el día que se besó con él se despertó muy afectada, pero que esta vez que se han acostado, a pesar de despertarse también mal, siente que es otra cosa, viendo su relación como algo ya "roto": "Creo que esto le va a doler, porque no se lo espera de mí. Pero una vez que nos hemos besado y todo... yo ya lo he roto, ¿entiendes?".

La confesión de Claudia sobre su relación con Gilbert

Tras este primer intercambio de palabras, Claudia Chacón ha confesado que no quiere sentirse como alguna vez le ha pasado estando con Gilbert, desatando una confesión hasta ahora desconocida por todos: "No quiero sentirme como cada día, que tengo la vida perfecta pero joder, echo de menos sentir... soy una persona hiperactiva sexualmente, siempre lo he sido. Con eso lo he pasado mal", ha contado una Claudia que ha asegurado que "no puede ser que de la noche a la mañana, antes eran ocho al día y de repente, pasa una semana y tengo que estar yo...".

Y es que según ha detallado Claudia ante las cámaras de 'La isla de lastentaciones 9', sus relaciones sexuales con Gilbert últimamente no han funcionado mucho: "Cada vez iba a menos, a menos y a menos... he llegado a pensar que, directamente, yo había cambiado y no me apetecía hacer nada. Pero creo que no es así, porque ahora sí que me apetece".

Gilbert rompe uno de sus recuerdos con Claudia

Pero es que igual que Claudia ve "rota" su relación, podríamos decir que Gilbert también lo ve así... o al menos, eso ha parecido después de romper uno de los recuerdos que tiene de Claudia en su habitación (concretamente, una foto que tiene de los dos).

Además, lo ha hecho con la ayuda de Érika y otra tentadora. Un momento que si algo nos deja claro es que le ha dolido y mucho las imágenes que ha visto de su pareja con Gerard. Todo parece indicar que va a dejarse llevar y mucho con su tentadora en un futuro próximo.