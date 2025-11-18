Pedro Jiménez 18 NOV 2025 - 00:02h.

Darío deja las puertas abiertas a lo que pase con Cristina en 'La isla de las tentaciones 9': "A ver cómo va avanzando esto"

Álvaro ha llegado a 'La isla de las tentaciones 9' en lo que es ya su segunda aventura en este reality pisando fuerte. Y es que la pareja de Mayeli ha hecho muy buenas migas con Cristina, la tentadora predilecta de Darío... y este se ha percatado de ello dejándonos una reacción cuanto menos inesperada. El punto de inflexión ha sido en una de las fiestas de los chicos, en donde Cristina le ha lanzado una copa a modo de broma a Álvaro y materializando así el tonteo de ambos.

Pero Darío se ha mostrado tajante ante esto, asegurando que quiere ver cómo avanza la cosa entre los dos y poniendo una especie de ultimátum: "Físicamente sé que a Cristina le gusta Álvaro, pero conmigo a dos bandas no va a estar. Me da igual que no sea mi novia. No me parece bien, no me gusta y no quiero que sea así".

Y es que, como bien ha dicho Cristina en su villa, le gusta mucho Darío, pero "se lo está complicando muchísimo", lo que le da rabia. Ya en una conversación más privada entre Darío y Cristina, ha sido esta última la que se ha abierto ante el andaluz, confesándole que, aunque se piense que desde que llegó Álvaro va a ir a por él, no es así: "Para mí, tú no eres mejor que ese chico".

Darío no se cierra a nada en 'La isla de las tentaciones 9'

Darío, por su parte, le ha confesado a Cristina que tiene algunas veces con ella cierto miedo al rechazo, algo que Cristina ha querido zanjar asegurando que no le diría que no y menos con "todo lo que le ha demostrado": "Yo soy consciente de que te vas a ir con tu novia". Darío le ha dejado claro que para él, ella es la más guapa que hay en la villa, desvelando que cuando la vio por primera vez "le impresionó" y dejando las puertas abiertas a lo que pase en un futuro: "A ver cómo va avanzando esto...".