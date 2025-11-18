La pareja de Rodri acorta distancias con su tentador y se abre sobre sus sentimientos con su compañera Sandra

Helena lanza un dardo a Rodri en redes sociales tras la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones 9': "Sé lo que estás intentando"

Tras la primera hoguera de las chicas en la que Helena se quedó en shock al ver cómo su pareja se estaba poniendo al límite con su tentadora Olatz con juegos y "besos calientes", la madrileña tomó la determinación de relajarse y dejarse llevar con el tentador VIP Albert Barranco.

Tanto es así que la distancia entre el catalán y Helena se acorta a pasos agigantados. Prueba de ello es su momento íntimo en las tumbonas de 'Villa Playa', donde las caricias y arrumacos no han faltado.

Sin embargo, ya saben lo que dicen: 'Una mirada dice más que mil palabras'. Por eso, la pareja de Rodri ha tenido que pedir a su tentador que pare de mirarle fijamente mientras le agarra dulcemente de la barbilla: "Me estás mirando mucho los labios". "¿Eso es malo?", le pregunta él pícaramente. "Te voy a matar un día de estos porque me miras así y no, no me mires así", le dice ella.

Al final, ambos viven un momento íntimo donde la conexión atraviesa la pantalla de los televisores mientras se acarician y sube la tensión por momentos. "Te voy a pegar. Eso es lo que voy a hacer, pegarte. Vamos a acabar muy mal tú y yo. Lo sabes, ¿no?", le indica Helena.

"Barranco se acerca cada vez más a mí y ha habido mucha tensión", señala en su momento a solas la madrileña. Y es que la pareja de Rodri confiesa haber bajado las barreras con su tentador: "Me lo creo y cada vez me gusta más Barranco, claro".

Helena se abre sobre Barranco con Sandra

Durante una de las fiestas en 'Villa Playa', la madrileña disfruta con Barranco bailando cerca y mostrando ante los ojos de todos los presentes sin tratar de esconderse su gran complicidad.

Esto lleva a que en la cocina, Sandra le pregunte a su compañera cuánto tiempo va a tardar en besar a su tentador. "Es que tía, no solo siento 'guarreo' hacia él. Me gusta, sí. Es que me está gustando", confiesa. Al escuchar su respuesta, la andaluza lanza una reflexión: "¿Qué vas a esperar, a que lo haga él para hacerlo tú?".

"Cada vez me gusta más. Estoy descubriendo un Barranco muy gracioso y es que, para mí, reírme con alguien es súper importante y la verdad que entré aquí que no me reía y ahora estoy sacando mi verdadera personalidad", se abre ante la cámara.