Pedro Jiménez 18 NOV 2025 - 22:19h.

Al participante de 'La isla de las tentaciones 9' se le está haciendo cuesta arriba el inicio de su aventura en República Dominicana

Los primeros días de Álvaro Rubio no están siendo nada fáciles en su segunda experiencia en 'La isla de las tentaciones', esta vez en la novena edición. En primer lugar, protagonizó un tenso reencuentro con Érika, con quien cayó en la tentación en su primera vez cuando acudía entonces con su anterior pareja Alba. Y, a pesar de que ya ha tenido algún que otro acercamiento, su cabeza todavía está en la otra villa, pensando en Mayeli y en lo que pueda hacer o interpretar de él cuando vea algo.

En primer lugar, ha sido la propia Érika quien, después de que Álvaro confesara sus miedos por si Mayeli se pilla de otro "más guapo que él", le ha recordado que "ninguno de los que hay allí es mejor que tú". Pero las dudas de Álvaro son cada vez mayores conforme pasan los días en la villa, asegurando que puede gustarle alguien que sea su protitpo, ya que él, según ha desvelado, no lo es: "Si te gusta un físico te tientas...", ha señalado un Álvaro al que le asusta y mucho "perder a Mayeli", puesto que la ecuatoriana es la única que le hace ser él y eso "le llena el corazón".

Álvaro se rompe por completo en 'La isla de las tentaciones 9'

A pesar de los ánimos de sus compañeros de villa, ha habido un momento dado en donde, como bien hemos podido ver en la entrega de 'La isla de las tentaciones 9' de este martes, Álvaro ha tocado fondo y se ha roto por completo, asegurando que se quiere ir. Una de las cosas que más le preocupa a Álvaro es lo que pueda pensar Mayeli tras su inesperada elección de cita, algo que sorprendió a todos, incluido a Sandra Barneda. Además, cree que en esta aventura hay que ir a tentarse y él todavía no conecta con nadie: "No me sale... le prometí (a Mayeli) que no iba a llorar y que no me iba a ir".

Rodri, por su parte, se ha puesto en su lugar confesando que él está igual cuando acude a las hogueras, derrumbándose y con los sentimientos siempre a flor de piel. Y ha mencionado a Olatz, su tentadora, para asegurar que él ha tenido una "conexión" ahí dentro, pero lo que no tiene claro es que eso sea mejor o peor. Rodri ha salido de su habitación y Álvaro se ha derrumbado del todo, a lágrima viva: se acuerda mucho de Mayeli y estas lágrimas dan fe de que lo que siente por su novia es real, mostrando un lado muy sensible que pocas veces hemos visto en él.

Álvaro Rubio confiesa cuál es su mayor miedo con Mayeli

Pero no ha sido el único momento de bajón que ha protagonizado Álvaro. Cuando Sandra Barneda ha desvelado en 'Villa Montaña' el privilegio que han tenido las solteras y que ha marcado un antes y un después en la villa, Álvaro se ha derrumbado de nuevo ante la presentadora de Telecinco y el resto de integrantes de su villa: "Tengo miedo... a perderla y todo. Quiero estar con ella y solo llevo dos días".

Tras esto, Álvaro Rubio ha confesado su mayor miedo que tiene desde que comenzó su aventura en 'La isla de las tentacuones' con respecto a Mayeli. ¿Quieres saber cuál es? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!