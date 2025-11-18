Patricia Fernández 18 NOV 2025 - 22:43h.

Las solteras tienen la oportunidad de ver imágenes de las parejas de los chicos con sus solteros y no dan crédito: "Es muy fuerte"

La reacción de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 9' ante la sorprendente elección de cita de uno de los chicos: “Apuestas fuerte por la confianza"

Compartir







Sandra Barneda irrumpía en 'Villa Montaña' por sorpresa con 'tablet' en mano y diciendo algo a todos: "Voy a pedir que os quedéis las solteras también". Y les advertía del motivo de su visita: "Estas imágenes que traigo no son para vosotros, por primera vez en 'La isla de las tentaciones' van a ser las solteras las que vean las imágenes, van a tener el privilegio de ver lo que está pasando en la otra villa y ellas tendrán el poder de compartirlo o no".

Tras explicarles el motivo de su nueva entrada a la villa, Sandra Barneda pedía a los chicos que se fueran a la habitación para quedarse a solas son las solteras: "Hay imágenes para vosotras".

Con nervios y mucha incertidumbre de lo que se iban a encontrar, las chicas cogían la 'tablet' y comenzaban a ver todo lo que está pasando en 'Villa Playa' con las chicas y los solteros. Y esto provocaba gritos de mucha sorpresa en ellas: "¿Perdona? Mira, mira... es muy fuerte esto, se lo están pasando bien, ¿eh?" Mientras los chicos escuchaban desde la habitación y no lo pasaban nada bien: "Madre mía, no quiero escucharlo, Me estoy poniendo malo". Y ellas continuaban reaccionando a todo: "¿Me explica alguien por qué eso aquí no se hace? Esto es mentira".

Cuando ya podían ver todas las imágenes que la 'tablet' tenía que enseñarles, todas decían lo que esto les había parecido. "Me he quedado muy sorprendida, estoy hasta nerviosa. Siento que los chicos no se merecen lo que sus novias les están haciendo", entonaba Cristina y Érika también quería decir algo: "Más de uno se debería quitar el miedo porque allí no están perdiendo el tiempo". "¿Qué no hemos visto?", se preguntaba Olatz que no entendía que Rodri esté poniendo límites según ha visto el comportamiento de Helena.

Las solteras cuentan a los chicos todo lo que han visto en las imágenes de sus parejas

Las chicas tenían claro que debían compartir esta información con los chicos y les llamaban para desvelarles todo lo que habían visto y Juanpi se preocupaba: "¿Tan fuerte es?" Y ellas les afirmaban esto mientras Érika les contaba algo: "Han salido dos imágenes de cama y pensamos que son dos diferentes, creemos que una es rubia y otra es morena".

Además, le contaban a Rodri que Helena estaba muy cerca de Barranco: "Parecía un beso y nos hemos quedado muertas, no sabemos si acaba en beso exactamente, pero estaba muy cerca". Como la actitud que habían visto de Mayeli: "La veo muy abierta con los chicos, muy feliz y jugando, lo que no estás haciendo tú lo está haciendo ella". Lo que provocaba las lágrimas de Álvaro: "No puede ser, solo lleva un día".

"La tuya no se queda corta tampoco, se le nota en la cara que está feliz. Te diría que está al mismo nivel que tú", le explicaban a Darío. Como también que contaban a Juanpi todo lo que habían visto de Sandra: "Parece que no tiene novio". "Es asquerosa", respondía él. Y Gilbert se preocupaba por lo que habían visto de Claudia y ellas le afirmaban que seguía "en su línea" y "que no llora por él".