Lara Guerra 18 NOV 2025 - 23:08h.

Rodri genera un momento cómico con sus compañeros por "estar caliente" en un momento íntimo con Olatz

La química está más que explosiva entre Rodri y Olatz desde Villa Montaña en 'La isla de las tentaciones 9'. Desde la primera hoguera Helena pudo percibir el tonteo entre ambos a través de las imágenes y ella no ha dudado en abrirse más cada vez más a Barranco. Rodri por su parte aún así está tratando de poner freno y así se lo ha expresado en conjunto a todos los compañeros y a las tentadoras; un momento que ha causado la risa entre todos ellos.

En la hoguera, Helena pudo ver a ambos "jugar" desde el jacuzzi, subiendo la temperatura entre su pareja y la vasca a los máximos niveles. Hasta su propia compañera Sandra soltó que "están cachondos perdidos".

En estas imágenes se ve a un Rodri y Olatz muy cerca de caer, a lo que su pareja reaccionaba: "Ha subido el ritmo. ¿Qué necesidad tiene de jugar lejos de sus compañeros? ¿Qué haces, casi liándote?". Ante la pregunta de Sandra Barneda de por qué lo ha hecho, Helena siente que su pareja "no piensa en ella": "Está pensando con lo de abajo".

Desde esta nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', los chicos junto a las solteras comentan la situación entre Gilbert y Claudia. Darío confiesa a su compañero que tiene "el pase prime" ya que considera que puede hacer algo con alguna tentadora porque su pareja ha caído en la tentación con Gerard, según le expresó a Sandra Barneda.

Tras esto, todos coincidían en señalar quién va a caer el siguiente después de Gilbert y ese es Rodri. Juanpi le señala y añade: "Este va a adelantarle", a lo que Darío no dudaba en compartir esta misma opinión. La pareja de Helena lejos de negarlo lanzaba una confesión sobre su tentación: "Estoy más caliente que...una mona"; un comentario que ha provocado risas por parte de todos. Sin embargo, después recalcaba su nivel de resistencia y desvela que "aguanto cómo un jabato".

Después de este momento, Rodri explica al programa que "yo me estoy reprimiendo, pero no sé cuánto más voy a aguantar porque al final...creo que se ve que hay muchísima conexión. Es posible que cualquier día pase algo más".

El momento más íntimo entre Rodri y Olatz en la piscina de 'Villa Montaña'

Tras estas conversaciones, Rodri y Olatz disfrutaban de un momento íntimo en la piscina frente a todos sus compañeros que se encontraban en el sofá visionando la escena. Separados solo por centímetros, la pareja de Helena recordaba sus anteriores infidelidades y le comenta a la tentadora que "me prometí a mi mismo que no iba a volver a ser infiel con nadie", a lo que ella con una pícara sonrisa le dice "pues no lo seas".

Él no ha dudado en comentarle que le está complicando mucho la situación y añade un "no puedo ser infiel, tío". De nuevo Olatz le recuerda que no tiene por qué serlo: "Nadie te estás diciendo que lo seas". Esta frase dejaba a Rodri completamente pensativo y confuso: "Estoy pensando en cómo va a terminar todo esto"; Olatz no dudaba en preguntar que pensaba él, pero no hay respuesta: "No lo sé".

Después, ambos disfrutaban de unos juegos dentro del agua y unos momentos más cariñosos, pero Rodri finalmente no cruza el límite. "Hay momentos en los que prefiero aparte que en estar con mis compañeros porque yo estoy haciendo en cada momento lo que me sale...es muy avanzado lo de Olatz".