Patricia Fernández 18 NOV 2025 - 22:46h.

Sandra Barneda entra a 'Villa Montaña' para comunicar algo y habla con Gilbert tras su irrupción en 'Villa Playa'

Gilbert cae en la tentación con Noelia en 'La isla de las tentaciones 9' y esto acaba en revolución en ‘Villa Montaña’: “¡Se están liando!”

Compartir







Sandra Barneda llegaba por sorpresa a 'Villa Montaña' donde les contaba a todos que algo inédito en 'La isla de las tentaciones 9' iba a suceder, las solteras podían ver las imágenes de lo que está pasando en 'Villa Playa' y decidir si les contaban o no a los chicos todo de lo que se habían enterado.

Cuando la presentadora entraba en la villa, se encontraba a un Álvaro completamente roto por el miedo de lo que pueda pasar en esta experiencia con Mayeli, con el que tenía una conversación.

Sandra Barneda habla con Gilbert en 'Villa Montaña'

Pero no iba a ser con el único que iba a hablar, después de su irrupción fuera de sí en 'Villa Playa' tras descubrir en la primera hoguera la infidelidad de Claudia, quería saber cómo se encontraba Gilbert: "Te saltaste las normas, lanzaste la 'tablet' y tu comportamiento va a tener consecuencias, pero quiero saber cómo estás tú".

"Estoy mejor de lo que esperaba, tengo mis altibajos, pero me estoy dejando llevar, me estoy dando más a conocer. Al principio, estaba más cerrado por si Claudia se iba a sentir mal, pero veo que a ella le he dado igual yo", confesaba Gilbert a Sandra y esta preguntaba a Noelia: "¿Se está dejando llevar? ¿Dejar llevar es sinónimo de besaros?

"Sí, ayer por la noche, una cosa llevó a la otra", le contaba Gilbert, que le hablaba de este momento con su tentadora favorita y contaba el motivo por el que se dejó llevar: "Sentí que no tengo nada que me reprima ahora mismo".

"Pero tienes unos sentimientos hacia Claudia que no se evaporan", decía Sandra Barneda y este respondía: "Claro que sí, sé que la quiero mucho, pero creo que ella no me ha respetado, entonces, ¿por qué tengo que respetarla yo?"

"¿Por amor? ¿Estás dando por finalizada la relación", preguntaba la presentadora al escuchar su respuesta y este se explicaba: "No la doy por terminada porque no sé cómo me voy a sentir cuando la vea, pero lo que ha hecho no está bien".

Noelia se enfada con Gilbert por su acercamiento con Érika

Después de este beso con Noelia, en la siguiente fiesta ella se mostraba distante con Gilbert, lo que este preguntaba a otra de las solteras, la que le incitaba a que hablase con ella.

Él creía saber el motivo por el que la tentadora estaba molesta, haberle pasado un hielo a Érika en vez de a ella, lo que le preguntaba directamente y se explicaba: "Entiendo que te molestase". "Yo siempre te elijo a ti antes que a nadie en un juego", le decía ella y ambos terminaban perdonándose y teniendo otro íntimo momento entre ellos entre besos y caricias.