Lara Guerra 19 NOV 2025 - 22:56h.

Darío interrumpe el turno de Juanpi tras pegarse un gran susto en mitad de la hoguera de 'LIDLT9'

Los chicos estallan al ver un gesto de Helena Arauz con Albert Barranco en sus imágenes que deja incrédulo a Rodri: "Qué sinvergüenza"

Compartir







La siguiente entrega de 'La isla de las tentaciones' no hace más que subir la temperatura, sin embargo, ha llegado el momento de que los chicos se enfrenten a una de las hogueras más complicadas. En ella además ha surgido un imprevisto que ha dejado atónito a uno de los integrantes provocando así el parón de la hoguera.

En la anterior hoguera Gilbert descubría la infidelidad de su pareja Claudia y él sin pensarlo dos veces irrumpía en 'Villa Playa' directo a reclamar lo que había hecho. Esto ha detonado en una grave consecuencia...Sandra Barneda comunicaba a la pareja de Claudia que su huida tiene como castigo no poder estar presente en la hoguera.

Por otro lado, los chicos estallaban sin dudarlo al descubrir las impactantes imágenes de Helena y Barranco cada vez más juntos. Asimismo, en esta hoguera llena de emociones por primera vez Darío, pareja de Almudena no daba crédito al ver que ella por fin 'cumplía' con lo que le prometió, que era abrirse a los chicos y ponerse a prueba. Sin embargo, su acercamiento con Borja afectaba rotundamente a Linero: "Estoy cagado", asegura.

Juanpi se enfrenta a una hoguera decisiva: "Se está olvidando de mi"

Tras él llega el turno de Juanpi. Si recordamos en el programa anterior Sandra saltaba ciertos límites impuestos por su pareja dejando fluir toda su química con Andrea, dando lugar así a sus primeros besos.

En el momento en el que la pareja de Sandra procede a contarle cómo se siente y lo que espera de cara a las próximas imágenes de su pareja tras no comprender por qué se comporta de esa manera algo sucede...Darío interrumpía la hoguera por sorpresa en el momento en el que Juanpi confiesa que su pareja "se está olvidando" de él. Un cangrejo es el motivo que ha provocado que la pareja de Almudena paralice por completo la hoguera: "Dios, me he asustado, perdón. Ha salido un cangrejo de la tierra y me he asustado 'illo'. Ese lleva por lo menos un año aquí". Ante esto Álvaro suelta entre risas: "Ese ha repetido como yo".