Cuando Helena no defiende a Rodri ante un gesto de Barranco, los chicos no dan crédito mientras que Rodri se queda en shock

Sandra Barneda comunica en 'La isla de las tentaciones 9' a Gilbert la sanción por su huida a 'Villa Playa': "Estás expulsado de la hoguera"

Compartir







En la segunda hoguera de los chicos en 'La isla de las tentaciones 9', después de haber tenido el adelanto de sus tentadoras, los nervios están a flor de piel. Rodri, quien en la hoguera pasada derramaba amargas lágrimas al ver el comportamiento de Helena, se enfrentaba de nuevo a la tablet para descubrir si su pareja conseguía acallar la desconfianza que les trajo hasta el programa.

Sin embargo, lejos de conseguirlo, las primeras imágenes que ven sus ojos de su pareja con Barranco en la tumbona de 'Villa Playa' avivan sus miedos. Los comentarios del catalán consiguen que Rodri 'flipe' y crea firmemente que "es un calentón".

Los comentarios de sus compañeros señalando que se encuentran todo el rato a solas e, incluso, que parecen novios, no ayudan a rebajar la tensión. "No sé qué pensar, Sandra. Yo realmente creo que es solo atracción sexual", comenta tras ver la primera parte.

Eso no quita que esté "muy preocupado": "No me gusta verla así con otra persona". Y es que, al ver estas imágenes, solo puede pensar: "Quiero estar con ella. La echo mucho de menos, te lo juro". Con la voz quebrada, confiesa sentirse culpable por haberse dejado llevar con Olatz, aunque esté motivado por lo que siente en el momento.

Pero todavía no lo ha visto todo. Helena aparece en 'Villa Playa' regalando un cuadro en la mano que contiene una foto con su pareja: "No la quiero ya, haz con ella lo que quieras", le indica a Albert Barranco. "Voy a utilizar este marco en Barcelona, lo voy a poner en mi mesita de noche con una foto tuya y yo desnudo en blanco y negro", afirma el catalán.

Ni Rodri, ni sus compañeros, dan crédito a lo que están viendo: "Increíble, chaval". Mientras, las imágenes en las que Barranco aparece burlándose de la foto, asegurando que le va a quitar la novia, y Helena riéndose siguen sucediendo. "Y se ríe. Qué sin vergüenza. Eso ella lo tiene que parar, ¿cómo va a permitir eso?", se preguntan entre todos.

El madrileño está incrédulo: "Ya no me salen ni las lágrimas. Estoy en shock". Y es que, mientras Rodri se encuentra arrepentido por haber dado el paso con su tentadora, él lo único que ve es cómo se ríe en su cara, según apunta. "Yo eso nunca lo haría. Yo sigo sintiendo por ella, la quiero con locura y ella entró aquí para demostrármelo y lo que estoy viendo es que se está riendo en mi cara", confiesa con la voz quebrada.

La pareja de Helena tiene la intuición después de haber visto estas imágenes que seguramente ella esté viendo las suyas y "se esté riendo". Aunque todavía cree ciegamente que no existe conexión entre ellos: "Lo sigo sin ver".

El tonteo entre Albert Barranco y Helena quiebra a Rodri

Las imágenes en las que Helena y Albert Barranco mantienen distancias cortas continúan y Rodri explota: "Sigo viendo lo mismo, un calentón. Está todo el rato tocándole el culo, 'estoy cachondo', 'no sabes lo que te haría ahora mismo'... Es que es asqueroso. No veo ningún tipo de conexión".

Esto lleva a preguntarse a Sandra Barneda si sería capaz de perdonar a su pareja si decide cruzar los límites por una conexión sexual. "Tendría que hablar con ella y que me diese las explicaciones necesarias, pero creo que no le perdonaría porque fuera me ha hecho muchísimo daño y no creo que fuese capaz de perdonarle ya", apunta.

Además, considera que, aunque suene "hipócrita", él si tiene explicaciones para darle porque ha sentido una conexión real con Olatz mientras que ella no se encuentra en la misma situación: "Te lo puedo asegurar".

Una vez solo, Rodri confiesa a cámara sus sentimientos tras su segunda hoguera: "Parece que se ha olvidado completamente de mí. Me he sentido humillado. Sinceramente, no esperaba que Helena actuase así y que no me defendiese en ningún momento cuando Barranco me estaba intentado ridiculizar".