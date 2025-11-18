Logo de telecincotelecinco
'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 8, completo

Por primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones 9' son las solteras quienes ven imágenes de lo que está sucediendo en la otra villa. Todo esto en un momento en el que la temperatura se está disparando por encima de lo normal... y podrán decidir si contarles a los chicos lo que han visto o no, lo que está claro es que esto revoluciona por completo 'Villa Montaña'.

Además, nuevas fiestas, acercamientos y mucho más hará que salten las alarmas en ambas villas mientras las parejas siguen poniéndose a prueba en medio de muchas dudas, desconfianzas y ganas de vivir esta prueba de amor al cien por cien.

