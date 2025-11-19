Álvaro Rubio no se esperaba para nada lo que iba a suceder en su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 9'

Los chicos estallan al ver un gesto de Helena Arauz con Albert Barranco en sus imágenes que deja incrédulo a Rodri: "Qué sinvergüenza"

Compartir







Aunque para el resto de sus compañeros es ya la segunda hoguera en su aventura en 'La isla de las tentaciones', Álvaro se enfrenta a la que será su primera. Es la segunda vez que el manchego se atreve a poner a prueba su amor en República Dominicana y, teniendo en cuenta que ya salió soltero en la anterior edición al caer de la mano con Érika, no puede evitar que los miedos se apoderen de él.

Antes de entrar al programa, Álvaro lloraba a Mayeli porque no se sentía preparado ni si quiera para verle jugar. "No es que no confíe porque realmente creo que, aunque se exponga, no va a caer pero, siento que mi mente no está preparada", asegura.

Al conocer a su pareja a la perfección, el manchego define a Mayeli como una chica "alegre" y "caliente". Por eso, cree que en estos primeros días en 'Villa Playa' se habrá expuesto y habrá jugado: "Eso sí que lo voy a ver".

Sin embargo, lo que no se esperaba para nada es la noticia que Sandra Barneda le da: "Álvaro, no hay imágenes de Mayeli para ti". Al escuchar a la presentadora, el manchego no puede evitar abrir la boca de par en par, mostrando su enorme sorpresa: "No me lo puedo creer".

Su compañero Juanpi trata de tranquilizarle, asegurándole que eso es que su pareja no ha hecho nada: "En todas las imágenes que he visto, estaba sola. Cada uno con su pareja y ella sola".

El motivo que ha llevado a la organización a tomar esta decisión ha sido "sus miedos de los últimos días": "Consideramos que es mejor que no veas imágenes de Mayeli". En un principio esto apena al manchego pero, al final, reflexiona: "Aunque parezca mentira me quedo un poquito más tranquilo al no ver imágenes de Mayeli. Mi cerebro quiere pensar que no está sobrepasando ningún límite y me están dando más ganas de confiar en ella y confiar en mí".

Álvaro Rubio marca los límites de Mayeli

Antes de dar por comenzada la segunda hoguera de la edición, Sandra Barneda resuelve una asignatura pendiente. "Álvaro, aún no has marcado los límites que Mayeli no debe cruzar. Es el momento de hacerlo".

"Mis límites van a ser altos. No podría perdonar un beso, ni acostarse con él, ni dormir con él o ni que hablara mal de mí", apunta. Desde ese instante, la luz de la tentación queda activada para el manchego en 'Villa Montaña'.