La temperatura sube cuando los labios de Rodri y Olatz se encuentran a pocos centímetros de distancia, hasta que finalmente cae en la tentación

Durante su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 9', Rodri derramaba lágrimas amargas al enfrentarse a las imágenes de su pareja. Condicionado por lo poco que había visto en la tablet durante el turno de su compañero Juanpi, el madrileño reaccionaba a las suyas propias explotando contra Helena al ver el acercamiento que ésta había tenido con su tentador Albert Barranco llamándole "hipócrita" y "mentirosa".

Esta desconfianza, sumada al supuesto 'beso' que las tentadoras le habían contado a Rodri que habían visto en las imágenes y su creciente atracción por Olatz ha hecho que finalmente caiga en la tentación. Así ha sido este íntimo momento:

El apasionado beso de Rodri y Olatz

En el jacuzzi, apenas unos centímetros separan los labios de Rodri y Olatz. La tentadora decide poner al límite al madrileño, acercándose lo máximo y rozando sus labios. Una prueba que la pareja de Helena no puede resistir pues, al final, ambos acaban besándose apasionadamente ante la atenta mirada de Érika y Álvaro.

Mientras, en 'Villa Montaña' suena una tercera alarma que hace a Claudia dar la voz de alarma: "Guarreo, beso y follet**". Helena tiene la intuición de que ha sido su pareja a pesar de que Albert Barranco crea que proceden de Gilbert, quien ya se saltó previamente los límites con Noelia. Sin embargo, al haber sonado tantas, mantiene la esperanza: "No creo que hayan sido todas Rodri y que se le haya ido la pinza. Todo puede pasar pero espero que no".

Volviendo a 'Villa Playa', el madrileño le confiesa a su tentadora que el beso le ha "rayado" por lo que deciden salir del jacuzzi y despedirse con un abrazo antes de dirigirse a sus respectivas habitaciones.

"Había muchas ganas de besar a Olatz. Llevaba días reprimiéndome y aguantándome mucho la tentación pero me siento jodid*. Estoy mal porque también quiero muchísimo a Helena, la amo con locura", confiesa en su momento a solas con la cámara.

La reacción de Rodri a la mañana siguiente

Al amanecer, Rodri se encuentra en el comedor con Darío y Álvaro, quienes rápidamente se percatan del estado de ánimo del madrileño. Y, aunque una tentadora trata de quitarle hierro al asunto bromeándole con su "piel radiante", lo cierto es que la pareja de Helena no está de humor y decide volver a su habitación.

Sus compañeros deciden ir en su búsqueda para hablar con él. "Vaya liada, chavales", dice preocupado mirando el suelo. Darío comprende a la perfección el motivo por el que lo ha hecho y cómo se siente exactamente porque lo mismo le sucedió a él por la noche al reflexionar sobre su acercamiento con Cristina.

Juanpi y Gilbert, quienes también se encontraban desayunando, se presenta en la habitación para darle ánimos a Rodri. "Ya no puedes desbesarla, para qué vas a pensar ahora", apunta la pareja de Almudena. Y es que el madrileño no puede dejar de pensar en que a Helena le dolerá muchísimo "porque va a notar que hay conexión a diferencia de ella con Barranco" pues él considera que tiene una conexión mental, mientras que lo suyo es una simple conexión sexual. Nada más lejos de la realidad pues la madrileña confesó tener sentimientos por su tentador en el anterior programa.

El enfado de Olatz al escuchar los comentarios de Rodri sobre su beso

Mientras comentan en la cocina con Juanpi cómo fue su apasionado beso, Rodri 'se pasa de rosca' al dejar caer que, tal y como apunta su compañero, le hizo "la del pulpo Paul" acercándose a él y rozando sus labios. Un comentario con el que no da crédito Olatz: "Y tú. Qué falso tío, me voy a enfadar".

Aunque él confiesa finalmente que fue mutuo, su tentadora desaparece y se traslada al sofá del porche. Rodri va a su encuentro para preguntarle si se ha enfadado, a lo que Olatz responde tajante: "Sí. Esos comentarios sobraban, punto". Y es que la tentadora ha sentido que le estaba "echando la mierd*" cuando "dos no se besan si uno no quiere".

"Si vas a hacer cosas y luego vas a echarme la mierd* a mí, no hagas nada mejor", le dice contundentemente su tentadora. El madrileño, arrepentido, le pide disculpas antes de confesar que tiene sentimientos por ella a solas: "Creo que se puede querer a dos personas a la vez. Por ejemplo, de Helena estoy súper enamorado pero Olatz me gusta y me da cosas que en mi relación no tengo". Una mezcla de emociones que hace que "no sepa por dónde salir".