Pedro Jiménez 19 NOV 2025 - 22:50h.

Sin duda, Claudia y Gerard han vivido en las últimas horas en 'Villa Playa' su momento más pasional y fogoso. Todo ha comenzado en el jacuzzi, con un Gerard que ya nos daba un aperitivo de lo que ocurriría entre ellos: "Nadie te lo va a hacer como yo...". Tras estas palabras del tentador, ambos se han besado como nunca, dando rienda a sus sentimientos y poniendo el broche final en la habitación de Claudia, en donde ya han sobrepasado todos los límites posibles dejándose llevar por la pasión.

En primer lugar, Claudia y Gerard se han besado como nunca en el jacuzzi y Claudia ya avisaba: "Nos estamos pasando". Pero no han echado en ningún momento el freno de mano y la pasión ha reinado en todo momento, con movimientos de caderas y mucha, pero que mucha sensualidad. Como bien describía Claudia ante las cámaras de 'LIDLT 9', "se les había ido un poco de las manos". Pero si algo tiene 'La isla de las tentaciones 9'.

Posteriormente, Claudia y Gerard se han dirigido a la habitación para ponerle el colofón final a este momento de máxima fogosidad entre ellos... que, seguramente, marque un antes y un después en la villa. Sexo descontrolado y apasionado... sin límites y del que, después del acto, Claudia pronunciaba un sincero "nos hemos pasado tres pueblos".

Lo que está claro es que se lo han pasado muy pero que muy bien y que, como ha dicho la pareja de Gilbert ante las cámaras de 'LIDLT 9', se han "divertido mucho".

La reacción de las chicas

Las chicas rápidamente han ido a la habitación de Claudia y esta ha contado todo al detalle, después de que Sandra le aconseje que, en su opinión, la próxima vez deberían de "gritar un poco menos". Tras esto, Claudia les ha contado que había tenido "relaciones sexuales" en el jacuzzi, y bromeaba ante las cámaras de 'LIDLT 9': "Al menos que lo sepan, por si se quieren bañar, que ya no solo hay cloro".