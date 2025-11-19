Pedro Jiménez 19 NOV 2025 - 22:03h.

Sandra y Andrea han subido la temperatura como nunca en 'Villa Playa', como bien hemos podido ver en la última entrega de 'La isla de las tentaciones' que Telecinco ha emitido este miércoles. Y es que el italiano y la andaluza no pueden estar más cómodos a estas alturas del programa: cada vez su relación dentro de la villa va a mejor y el feeling que hay entre ellos salta a la vista.

Los dos han protagonizado su momento más fogoso en la habitación de Sandra, con un Andrea que ha apagado la luz dando el pistoletazo de salida a un apasionado beso entre ambos. "Para", le ha dicho Andrea, señalando que si seguía así "la iban a liar". Pero los besos han seguido, con una Andrea diciéndole a la pareja de Juanpi lo siguiente: "Qué ganas te tengo".

La temperatura ha llegado a su momento más álgido con una Sandra ques se ha subido encima de Andrea de manera muy pasional. "Ya mismo te dejo dormir conmigo", le ha dicho esta al italiano. Pero el tentador lo ha negado, consciente de que si eso pasara, "no se aguantaría" las ganas. "Es tu problema", le ha dicho una Sandra que posteriormente le ha formulado una pregunta directa. "¿No serías capaz de dormir conmigo y ya está?", ha señalado la algecireña.

Andrea lo tiene claro: se ha sincerado y ha asegurado que "no sería capaz". Finalmente, el italiano se ha ido de la habitación tras un intenso y 'caliente' intercambio de palabras. Lo que está claro es que, como bien dice Sandra, en la habitación ha subido y mucho la temperatura: "Eso no lo enfriaba ni el aire puesto".