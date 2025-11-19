Ana Carrillo 19 NOV 2025 - 17:23h.

La audiencia ha señalado las frases que más graciosas le han parecido de los participantes de 'La isla de las tentaciones 9'

Rodri desata la risa en Villa Montaña tras su momento más íntimo con Olatz en lo que lleva de aventura: "Estoy más caliente que..."

En cada emisión de 'La isla de las tentaciones 9', la audiencia señala las frases más divertidas de los participantes en la red social X. Tras ocho emisiones, ya hay un buen número de frases que han causado sensación y que entran en el ranking de las mejores frases del formato por conseguir arrancar carcajadas a los espectadores.

Muchas de ellas las ha pronunciado Sandra Barrios, la novia de Juanpi Vega. "¿No dicen que del amor al odio hay un paso? Pues del amor al asco, medio", dijo al ver las primeras imágenes de su novio en la hoguera, convirtiéndose en una de sus frases más celebradas junto a la que le dijo a su tentador favorito, Andrea, cuando le besó en Villa Playa.

Su novio también ha despertado las carcajadas de los espectadores al preguntarle a Sandra Barneda si podía volver a ver o retroceder en las imágenes de la tablet. Precisamente esa petición le hizo mucha gracia a Manuel González, ex de Lucía Sánchez, que así lo comentó en sus stories de Instagram.

Darío Linero se ha colado en el ranking con una de las primeras frases que pronunció al llegar a Villa Montaña. "No es que piense que soy un guarro, es que sabe que soy un guarro. Lo malo es que vea un guarro en acción", comentó el novio de Almudena Porras al imaginar que a su pareja le iba a molestar ver sus imágenes en la tablet.

En la edición anterior, Alba Rodríguez consiguió pronunciar una de las frases más icónicas. Se la dijo a su por aquel entonces novio, Gerard Arias, tras verlo jugar en la piscina con una tentadora: "¿A ti te parece normal un co*o en tu nuca?". Y en esta edición ha sido él quien ha dicho una frase que ha llamado la atención de la audiencia.

"Soy un empotrador y te voy a empotrar a ti también, eso lo tienes que tener claro", le ha dicho el amigo de Maica Benedicto a Claudia Chacón en uno de sus pasionales encuentros en el jacuzzi.

Mayeli Díaz se ha incorporado recientemente a Villa Playa y ya ha dado una frase para la historia del formato. "No eres un chico feo, eres un chico atractivo para otras mujeres", le dijo a Aitor, el tentador al que le dio su primera cita pero con el que no siente ninguna atracción porque asegura estar tan enamorada de Álvaro Rubio que no encuentra tentación alguna en la villa.