18 NOV 2025 - 23:15h.

¡Juanpi y Mara han hecho saltar la 'luz de la tentación'! Y por partida doble. Un momento que, tras los últimos acercamientos que han protagonizado ambos, se hacía de rogar. Este 'despertar' de la tentación marca un antes y un después -sin lugar a dudas- de Juanpi tanto en su villa como en su relación con Sandra, quien dio el pistoletazo de salida ante Andrea 24 horas antes y en su villa.

En la piscina de 'Villa Montaña', Juanpi y Mara han hablado en primer lugar de lo que sienten el uno del otro, con el andaluz asegurando que no solo le gusta físicamente, sino que también tiene algo de cariño hacia ella, algo que Mara siente de la misma manera: "¿No se me nota?". A todo esto, Érika y Álvaro, espectadores de lujo, comentando este acercamiento y haciendo sus vaticinios: "Verás, esto va a más". En un momento dado, Juanpi ha sobrapasado los límtes con Mara con ciertos "tocamientos" y la 'luz de la tentación' ha estallado en 'Villa Playa'.

Pero no iba a ser la única que sonaría en la villa de las chicas gracias al gaditano y la tentadora. Momentos después, Juanpi se ha salido con Mara de la piscina y le ha invitado a su habitación, dando pie a que, por segunda vez, sonase la 'luz de la tentación' en 'Villa Playa'.

El tonteo crece entre Juanpi y Mara en 'La isla de las tentaciones 9'

El tonteo entre ellos ha continuado y más después de que Juanpi le deje una camiseta suya a la tentadora, un claro gesto de cariño -como bien había dicho Juanpi instantes antes- y, en ocasiones, de algo más. "Ojalá dormir aquí", ha dicho Mara, en un momento dado, frase que ha sido rebatida por Juanpi. "¿Y no vas a dormir aquí? Estoy solo...", ha preguntado el algecireño.

Finalmente, ambos han comentado lo difícil que es esto para los dos y Juanpi no cierra las puertas a nada (al menos, eso ha dicho ante las cámaras de 'La isla de las tentaciones 9'): "Ya le daré la oportunidad...".