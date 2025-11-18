Pedro Jiménez 18 NOV 2025 - 23:12h.

La pareja de Almudena se ha dejado llevar en su villa como nunca ante su tentadora favorita... ¡no te pierdas las imágenes!

El principal miedo de Darío en 'La isla de las tentaciones 9' al ver las imágenes de Almudena en la hoguera: “Se puede dar cuenta de que sin mí es feliz"

Darío ha dejado claro en varias ocasiones que él nunca sobrepasaría los límites en su villa ni haría saltar la 'luz de la tentación'. De hecho, más de una vez ha señalado que el motivo por el que están en República Dominicana él y su pareja Almudena es para que esta última deje de lado la dependiencia que tiene hacia él, cosa que parece que en los últimos días la andaluza ha conseguido, fundamentalmente, dejándose tentar. Pero los últimos comportamientos de Darío nos hacen ver que él también se va a dejar tentar... Al menos, eso parece después de su mayor acercamiento que ha protagonizado junto a Cristina.

Todo ha ocurrido en una de las fiestas de los chicos en 'Villa Montaña', en donde hemos podido ver a Darío y Cristina muy pero que muy cerca. Gestos, miradas cariñosas, lenguaje que solo ellos saben... y muchas risas. En un momento dado, Cristina le ha señalado lo siguiente: "Que tú te controlas, pero yo no". "A veces siento que te quieres rendir, que lo sepas", le ha dicho, por su parte, Darío, reclamando de alguna manera su atención.

La canaria le ha preguntado por qué y Darío ha apuntado que lo piensa porque, en su opinión, "no quiere (Cristina) no ser capaz de que él no caiga": "Si no caigo te voy a demostrar que soy el tío más campeón del mundo". "¿De verdad?", le ha preguntado Cristina, ante un Darío mirando en todo momento a su tentadora fijamente y con ojos de fogosidad absoluta. Fogosidad que no será muy bien recibida por su pareja Almudena en una futura hoguera.

"Aquí contra la pared no vale, que no puedo tirar para atrás", le ha dicho Darío. Posteriormente, las confesiones se han sucedido y la temperatura cada vez ha ido subiendo más, hasta que en un momento dado Cristina se ha medio lanzado y Darío se ha apartado: "¿Por qué te quitas?", le ha dicho la tentadora. Lo que está claro es que Darío se está poniendo a prueba y mucho en 'La isla de las tentaciones 9', pero este contacto físico inédito hasta entonces con Cristina ha hecho estallar todo por los aires.

¿Un paso más en 'La isla de las tentaciones 9'?

Pero su mayor acercamiento no se ha acabado aquí. Darío y Almudena, bajo la luz de la luna, han tenido un íntimo momento de máxima complicidad y que ha quedado marcado por un cojín que ha puesto Cristina en un momento dado de la conversación, dejando en el aire lo que ha podido pasar entre ellos ahí debajo.

¿Se trata de un paso más en su relación dentro de la villa? ¿Será capaz de resistir Darío a su máxima tentación? ¡Muy pronto lo sabremos! Hasta entonces... ¡dale play al vídeo para disfrutar de las imágenes, al completo!