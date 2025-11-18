Álvaro Rubio ha elegido a Erika para tener su primera cita en 'La isla de las tentaciones' tras entrar con Mayeli como pareja

"Infiel por naturaleza", así se ha definido Álvaro Rubio en su presentación con Mayeli Díaz antes de entrar en 'La isla de las tentaciones' como pareja. El de Ciudad Real participa de nuevo en el reality que dirige Sandra Barneda y repite experiencia entrando en pareja, pues ya lo hizo en la anterior edición cuando le fue infiel a su novia Alba con Erika, su tentación, que ahora se ha convertido en VIP entrando de nuevo en 'Villa Montaña'. La presencia de la pareja, tras la salida de Lorenzo y Nieves, ha revolucionado las primeras hogueras de las parejas donde Gilbert ha quedado destrozado tras ver la infidelidad de Claudia con Gerard y protagonizar la primera carrera por la playa de la edición.

¿Volverá a caer Álvaro en la tentación con Erika?

Una de las preocupaciones que tenía Mayeli al concursar con el influencer es que Erika estuviera de nuevo en 'Villa Montaña'. En su relación de idas y venidas, ambos se han puesto los cuernos y Álvaro repitió una vez más con la que fuese su tentadora, por lo que a Mayeli no le ha hecho ninguna gracia saber que esta está de nuevo cerca de Álvaro. Por si fuera poco, el exconductor de autobuses ha decidido darle su primera cita a la que ha sido su "gran tentación" para cerrar "el círculo" y lo que tienen pendiente.

Hablando con los colaboradores de 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Cristina Tárrega, que han visto todo lo que está ocurriendo en la isla hemos querido saber si - conociendo los antecedentes de Álvaro - creen que será capaz de caer de nuevo con Erika: "Yo creo que se va a controlar un poquito, pero la carne es débil", asegura Tárrega. Adriana, que ha querido ir más allá, cree que Álvaro seguirá siendo infiel, pero elegirá a otra nueva tentadora para serlo.

¿Cómo será la experiencia de Álvaro y Mayeli en la isla?

Entran en su mejor momento, o eso han dicho ellos, pero lo cierto es que su relación ha estado llena de inseguridades, celos e infidelidades por ambas partes. Las personas que conocen a Álvaro como son Manuel González y Lucía Sánchez, colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones', creen que esta vez la experiencia del influencer será diferente: "Va a aportar este año creo que pena porque está bastante consumido con esa relación ya lo vimos en Vecinos, yo cada vez que me lo he cruzado solo eran llantos y lamentaciones", asegura la andaluza. Dale al play para enterarte de todas las respuestas de los colaboradores.