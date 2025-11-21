Gran Hermano 21 NOV 2025 - 13:47h.

Jonay y Mamadou protagonizan un enfrentamiento durante la gala

Los nervios se apoderan de los concursantes durante la gala de este jueves y Mamadou y Jonay protagonizan un choque durante la emisión del directo que no pudimos ver. Los participantes de 'Gran Hermano 20' se encontraba en el pabellón de pruebas para disputarse la inmunidad (la cual lograron Edurne, Íñigo, José María y Jonay) cuando el canario tuvo un encontronazo con Mamadou.

Los concursantes se encuentran echándose cosas en cara cuando Jonay le recrimina a Mamadou que él nunca escucha. Al canario le molesta que su compañero esté pendiente de distintas discusiones que él mantiene con otros habitantes de la casa y se lo echa en cara durante su enfrentamiento.

Jonay echa en cara a Mamadou que le haga muecas

"Haces muecas y, cuando salgas, te verás en imágenes", le dice Jonay a Mamadou durante su discusión. En ese momento, Aroa sale en defensa de su amigo, pero Jonay le planta cara: "No te metas, eso es lo que te dije el otro día que me molesta de ti, que te metes en todo". Jonay insiste en decirle a Mamadou que, mientras mantiene conversaciones con otras personas, él está riéndose y haciendo muecas.

Mamadou no se queda callado y le dice a Jonay que verá esas imágenes en las que aparece haciendo muecas, pero que también verá las suyas y, lejos de zanjar el tema, siguen confesándose lo que les molesta del otro: "A mí me ofende que me digas 'vete con los animales", le recrimina el canario. Mamadou zanja la conversación haciendo alusión a que Jonay no limpia.