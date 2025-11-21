Antía Troncoso 21 NOV 2025 - 01:22h.

Los defensores de Íñigo y Edurne se enzarzan en tensa discusión en el plató de 'GH20' por los celos del concursante hacia Jonay

Íñigo cree que Edurne y él se están distanciando: ''Las cosas han cambiado, la realidad no es la que esperaba''

Desde el principio, Íñigo y Edurne han mostrado una gran complicidad. Ambos pasaron la primera semana de 'Gran Hermano 20' encerrados en la pajarera, dónde formaron un vínculo muy especial, sin embargo, ahora, que ya conviven con el resto, el concursante, empujado por los celos que siente hacia Jonay, ha decidido romper por completo con su compañera. Durante la gala, los familiares de ambos reaccionaban a lo ocurrido.

La química entre Íñigo y Edurne es innegable. Ambos son conscientes de su atracción mutua, y así se lo han hecho saber el uno al otro en múltiples conversaciones en las cuales se sinceraban sobre sus sentimientos. Sin embargo, los dos prefirieron priorizar su amistad a arriesgarse a dar un paso más allá en su relación. No obstante, el distanciamiento que están teniendo, ha afectado mucho al concursante, que siente que la catalana lo está remplazando con Jonay.

En plató, Sandra, prima de Edurne, comentaba lo sucedido y cargaba duramente contra Íñigo por su actitud: "La intenta agazapar todo el rato. Es normal que quiera estar pegado a Edurne porque es una persona que brilla y le saca todo lo bueno, pero creo que él es todo lo contrario". Pero, no se quedaba solo aquí, sino que, además, aseguraba que sabe de primera mano que el concursante es consciente de la transexualidad de la catalana y que incluso ha llegado a hacer bromas sobre ello.

Esto, hacía que el defensor del concursante, su amigo Diego, se enzarzara en una disputa con la defensora de Edurne: "Eso es manipular. Íñigo no es así, no lo voy a consentir. Puedo poner la mano en el fuego por él. No lo sabe y creo que no le importaría", decía el defensor para seguidamente añadir cuál cree que será la reacción de Íñigo a la transexualidad de la catalana: "Le va a doler que se lo haya contado antes a una persona que conocía de menos".

Edurne, molesta con Íñigo, explota contra él en el confesionario: "Es un tóxico de m*****"

En la intimidad del confesionario, Edurne se desahogaba sobre su relación con Íñigo, tras la decisión de separarse de ella: "Se acabó. Esta harto de las bromas del sexo, ¿en serio? Que le vaya todo muy bien, pero él en su lado y yo en el mío". Por su parte, el concursante también se desahogaba con Almudena y terminaba rompiéndose: "Me he llevado muchas hostias en la vida por ir de cara. Siempre he sido el malo por ser sincero y aquí me está pasando lo mismo".

Además, junto a Jonay, la concursante comentaba entre risas su situación con Íñigo y explotaba contra él: "Es un tóxico de m*****. Que lo aguante su p*** madre". Unas palabras a las que ha reaccionado el defensor del de Vitoria completamente molesto: "Poco más que añadir... descoronándose en el confesionario y mi amigo llorando. No puede ser, lo siento".

La carta de Íñigo a Edurne por su cumpleaños: "Contigo ya he ganado"

Antes de que todo explotase por los aires, Iñigo y Edurne compartían un momento de lo más especial cuando este le regalaba a la concursante por su cumple una bonita carta en la que se abría por completo sobre sus sentimientos hacia ella: "Tienes luz propia, eres auténtica, espontánea y siempre tú misma. Eres mi ganadora, yo contigo ya he ganado. Gracias por entenderme, aceptarme y darme esa paz y calma que nadie de tu entorno entenderá que me aportas".