El nuevo pabellón de la casa de Tres Cantos se inaugura con un videojuego que pone a prueba a los concursantes para conseguir un importante privilegio

Los defensores se mojan y revelan a quién nominarían desde fuera de la casa de 'Gran Hermano 20'

Compartir







Los concursantes van vestidos muy apropiado para la ocasión y es que en la gala del jueves, los habitantes de la casa de Tres Cantos deberán enfrentarse al 'Videojuego de Súper Gran Hermano 20'.

La prueba que cada equipo deberá superar consiste en que todos los miembros del mismo entren en acción a la vez. En la estructura que tienen enfrente hay colocadas nueve cajas sorpresa, dos por cada extremo, repletas de herramientas de todo tipo pero ellos deberán encontrar el único martillo que hay en su interior.

Cuando encuentren cada uno el suyo, deberán salir de la estructura por la escalera principal y correr hasta situarse justo al lado del pulsador esperando pacientemente a que el resto de sus compañeros lleguen. El último de los cuatro será quien accione el pulsador que marque el tiempo en el que han realizado la prueba pero deberán hacerlo en máximo cuatro minutos. De hecho, si se sobrepasan, el cronómetro se detendrá.

El equipo ganador tendrá el privilegio de conseguir la inmunidad en las nominaciones de esta semana, teniendo en cuenta la noticia que ha dado Jorge Javier durante la gala y que cambiará la dinámica del concurso tal y como lo conocemos.

Así se han elegido los equipos

Al entrar al nuevo pabellón, Jorge Javier Vázquez les indica que serán "gamers" por esta noche. Para jugar al juego, deberán formar equipos teniendo en cuenta que si ganan, sus miembros obtendrán la inmunidad. Participarán todos menos Paula y Patricia, quienes pasaron la semana en la dura pajarera.

El equipo ganador del videojuego

Tras jugar los cuatro equipos, Jorge Javier les comunicaba quién había conseguido realizar la prueba en menos tiempo. Sin embargo, primero informa de quienes han quedado en peor posición.

El equipo de Joon, quienes no consiguieron completar el recorrido, se quedan con el cuarto puesto. Al restregarle el presentador a Rocío lo mal que habían hecho la prueba, ella señala: "¿Mal yo? Mal él". "Qué acusica, Rocío. Sois un equipo", señala Jorge Javier antes de que ésta le pida perdón.

El tercer equipo clasificado es el conformado por los nominados de la semana, por lo que solo queda decir cuál de los dos se ha hecho con la inmunidad... "¡Íñigo, Edurne, Jonay y José Manuel!". Los miembros se abrazaban ante la sorpresa del equipo que queda segundo pues habían quedado empatados. Sin embargo, la organización ha tomado de referencia para decidir quién era el ganador viendo quién se había hecho antes con el tercer martillo.