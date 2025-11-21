Enfrentamiento entre Juanpi y Marta Peñate en 'El Debate de las Tentaciones'

Avance del siguiente programa de 'La isla de las tentaciones' | ¡Se lía en la hoguera de las chicas! Lágrimas, gritos y varias huidas

Los chicos de ‘La isla de las tentaciones’ visitan el plató de ‘El Debate de las Tentaciones’ y ven un contenido inédito en el que sus parejas confiesan cómo son sus relaciones. Mientras que Claudia revela ciertas preocupaciones que tiene con respecto a Gilbert, Sandra reflexiona sobre por qué ha besado a Andrea.

“Cuando me decís ‘estás muy seria, ¿qué piensas?’ Pienso en mí y en lo que quiero yo para mí. Si me beso con una persona es porque yo no siento lo que quiero con mi novio. ¿Por qué das un beso a otra persona que no es tu novio?”, confiesa Sandra. Tras esto, los chicos comentan lo que han visto a las imágenes y cuando Darío sale en defensa de Juanpi, se encuentra con la opinión de Marta Peñate.

El enfrentamiento de Marta Peñate y Juanpi en plató

Según Darío, Juanpi no se merece todo lo que Sandra le está haciendo a Juanpi, pues considera que sus besos con Andrea están haciendo mucho daño a su compañero. En medio de esta defensa, Marta Peñate tiene algo que decir: “Yo, si te soy sincera, Juanpi, te habría puesto los cuernos hace tres programas” y le desvela los motivos por los cuales ha dicho esto.

Juanpi se defiende diciendo que, cuando dijo que le ponía la madre de Sandra, “era un juego, obviamente”. Terelu Campos interviene opinando que “es un juego de mal gusto” y el participante considera que “tampoco es motivo para ponerme los cuernos”. Recordemos que, en el último programa, vimos a un Juanpi destrozado al ver, durante la segunda hoguera de los chicos, las imágenes de su novia junto a Andrea.