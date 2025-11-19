Patricia Fernández 19 NOV 2025 - 23:12h.

Juanpi se rompe como nunca en la hoguera y recibe el apoyo de sus compañeros y de Sandra Barneda

Algo irrumpe en la hoguera por sorpresa y provoca un gran susto en Darío: “¿Qué ha pasado?”

Una segunda hoguera acogía a los chicos de 'La isla de las tentaciones 9' para mostrar las imágenes de lo que está pasando con sus parejas en 'Villa Playa' en esta prueba de amor, una información que iba a destrozar y mucho a Juanpi.

Que Sandra y Andrea están avanzando Juanpi ya lo sabía después de ver las imágenes, algo que seguía confirmando en el principio de la hoguera al escuchar las palabras de su novia y los acercamientos con el tentador, a lo que iba reaccionando: "¿Esto que es? Están conectando bastante bien, no está pensando nada en mí, yo me acuerdo todos los días de ella, parece su novio".

Juanpi creía que Sandra se está olvidando de él y de su relación, lo que seguía pensando al seguir viendo imágenes, al ver lo cerca que está del italiano y los juegos entre ellos: "Y se deja... a mí me da vergüenza ver esto y que mis padres lo vean. Esta no es mi novia, está tocándole el culo y eso no es un juego, le tiene que frenar un poco también".

Las imágenes de Sandra besándose con Andrea rompen a Juanpi

"Ya le queda poco para caer, se están deseando", tenía claro el participante de 'La isla de las tentaciones 9' antes que se encendiera de nuevo la 'tablet', la que le iba a mostrar las imágenes en las que Sandra caía en la tentación con Andrea con besos y muchas caricias entre ellos después de la última fiesta, lo que hacía que Juanpi se rompiera por completo, cogiendo la 'tablet' incrédulo de lo que está viendo e incluso haciendo el amago en varias ocasiones de marcharse de la hoguera.

Entre gritos, Juanpi cogía la tablet en sus manos mientras se rompía: "No puedo ver más". Y se marchaba de su asiento, pero sus compañeros le pedían que volviera: "Necesitas verlo". Mientras le apoyan y este no podía evitar las lágrimas: "Esta no es mi novia, ¿por qué? Que sinvergüenza"

Juanpi se quedaba de pie en la hoguera mientras andaba para un lado y para el otro y le aseguraba a Sandra Barneda que no podía ni hablar: "Me falta el aire". Y el resto de los chicos se levantaban a apoyarle, mientras Álvaro incluso se rompía incluso al vivir este complicado momento para su compañero.

Sandra Barneda apoya a Juanpi en este duro momento

También Sandra Barneda le pedia a Juanpi que se pusiera junto a ella, la que le abrazaba y este se lo agradecía. Momento en el que él hablaba sobre lo que sentía: "No me lo merezco, yo estoy aguantando como un hombre. No me lo esperaba, no sé cómo me lo va a explicar. No me quiero, yo soy incapaz de hacer eso. No tengo ni saliva".

Tras esto, Juanpi volvía a sentarse, completamente roto y Darío mostraba su gran enfado: "Me ha roto verle así y lo que le ha hecho, las dos que más la han liado son las que han caído ya. Él es buenísimo, golfo será cuando está soltero".

"Me ha destrozado, mi familia y la suya pensaban que el que iba a caer era yo, pero le he demostrado que las personas con pareja cambian, le doy prioridad a mi pareja siempre", aseguraba Juanpi, el que confirmaba a Sandra Barneda que él no ha fallado a su novia nunca.