Claudia y el resto de chicas se confiesan sobre sus relaciones, sus carencias y lo que sienten

Gilbert se desahoga con Sandra Barneda y le cuenta el motivo por el que ha caído en la tentación

Compartir







No hay duda de que la relación de Claudia con Gerard en ‘La isla de las tentaciones 9’ avanza a pasos agigantados. Para saber un poco más sobre la participante y las razones que le han llevado a serle infiel a Gilbert, ‘El Debate de las Tentaciones’ muestra unas imágenes inéditas en la que Claudia hace una interesante reflexión al confesar cómo es su relación con su novio.

Las chicas se confiesan sobre sus novios

En una charla íntima con Gerard, Claudia se ha sincerado sobre cómo es su relación con Gilbert: “Muchas veces me siento responsable de que no tiene familia, vive en mi casa, toda su vida soy yo, todo lo que le rodea soy yo. De treinta días que tiene un mes, veinticinco me apetece un día irme a cenar y no voy”, son sus duras palabras.

Pero no ha sido la única en sincerarse, pues sus compañeras han hecho lo propio en la villa: “Cuando me decís ‘estás muy seria, ¿qué piensas?’ Pienso en mí y en lo que quiero yo para mí. Si me beso con una persona es porque yo no siento lo que quiero con mi novio. ¿Por qué das un beso a otra persona que no es tu novio?”, reflexiona Sandra sobre su acercamiento con Andrea y consecuente alejamiento de Juanpi (el cual ha reaccionado mal en la hoguera tras ver imágenes de su chica con el italiano).

Por su parte, Helena tiene una conversación muy fogosa con Albert Barranco en la que le confiesa que “si no tuviera novio, me gustaría mucho conocerte bien”. Él le pregunta si le cuesta no besarle y ella reconoce que sí, que “un poquito”. Mientras tanto, Almudena lamenta que Darío no es cariñoso y Mayeli desvela que “prefiero que se coja a la más guapa y le ponga las tetas aquí (aquí) que una persona que me ha hecho daño le vuelva a dar el poder de hacerme daño (se refiere a la infidelidad que Álvaro cometió con Érika)”.