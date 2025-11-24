Teresa Colomina, responsable de elegir a los concursantes de 'Gran Hermano 20', analiza la convivencia y explica por qué esta edición está desarrollando vínculos, tensiones y tramas a un ritmo nunca visto dentro de la casa, ¡dale play!

Los defensores se mojan y revelan a quién nominarían desde fuera de la casa de 'Gran Hermano 20'

En 'Gran Hermano' nada es casual: ni los silencios, ni las alianzas… ni las personas que cruzan la puerta de la casa. Antes de los focos, del confesionario o de las primeras risas en la cocina, hay alguien que ha observado, escuchado y analizado cada perfil con lupa. Esa persona es Teresa Colomina, directora de casting del formato, que habló en exclusiva con Telecinco.es sobre lo que está ocurriendo en una de las ediciones más intensas que se recuerdan.

Teresa explicó cómo esta temporada ha sorprendido incluso al equipo que la diseñó. Históricamente, las primeras semanas sirven para medir el terreno: se forman vínculos tímidos, aparecen los primeros roces y el verdadero carácter tarda en emerger. Este año, en cambio, todo ha ido mucho más deprisa. El arranque fue tan inmediato que el casting —dice entre risas— "parece haber entrado con guion… pero sin guion".

Y no es solo por el carácter fuerte o la variedad de perfiles, sino por cómo han evolucionado las dinámicas en un tiempo insólito. El ejemplo más evidente es la convivencia marcada ya por grupos claramente diferenciados… y por una historia sentimental que nadie vio venir tan pronto: Íñigo, Edurne y O’Neill. Un triángulo que, más allá del corazón, pone a prueba la convivencia, los equilibrios y hasta la paciencia dentro de la casa. Durante nuestra charla, surge otra cuestión inevitable:

¿Las cámaras muestran quién eres… o quién intentas ser?

Teresa lo tiene muy claro y lo expresa sin rodeos en el vídeo: hay cosas que se pueden controlar… y otras que simplemente no. A medida que pasan los días, la exposición continuada y la convivencia acaban dejando al descubierto lo que ninguna entrevista previa puede predecir del todo.

También hablamos del espectador de hoy y de lo que parece moverle a seguir un reality como 'Gran Hermano' tantos años después de su estreno. El entretenimiento, la emoción y las relaciones humanas siguen siendo la base, pero Teresa va un paso más allá en la entrevista al explicar qué elementos considera ya imprescindibles en cualquier edición.

Antes de terminar, le pedimos algo imposible para alguien que convive con matices: resumir esta edición en una sola palabra. Lo hace. Y esa respuesta, más que un resumen, parece una pista de lo que aún está por venir. Dale play y descubre cómo ve el concurso la persona que estuvo allí antes que todos: Teresa Colomina, la arquitecta silenciosa de 'Gran Hermano'.

