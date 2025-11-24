Pedro Jiménez 24 NOV 2025 - 00:52h.

Ion Aramendi le ha propuesto algo desencadenando, una vez más, un momentazo en toda regla de las dos amigas: así ha ocurrido todo

La pulla de Belén en 'Gran Hermano 20' al descubrir algo totalmente inesperado para ella: "Aquí hay muy mala leche... no me lo esperaba"

Compartir







Desirée y Rocío nos han dejado uno de los momentazos de lo que llevamos de edición de 'Gran Hermano'. Cine en estado puro. Hay que recordar que en el flamante estreno del reality de convivencia, Rocío entraría a la casa y el drama estaba servido: se separaba de su gran amiga Desirée. Pero esta última estrenaría un nuevo espacio, el Oasis, por lo que al reencontrarse ambas la alegría sería total... si no fuera porque Rocío le hacía creer que había sido la expulsada. Durante la gala de este domingo, Desirée se la ha devuelto y la andaluza ha estallado en llanto como pocas veces la hemos visto.

Todo ha comenzado después de la salvación de Desirée, que se ha dirigido al confesionario para que Ion Aramendi le propusiera algo. "Necesito tu colaboración y que lo hagas muy bien", le ha dicho el presentador de Telecinco, recordándole a la concursante que se la tendría que devolver a su gran amiga Rocío mencionando la entrada junto a ella en el estreno, en donde Rocío le hizo creer a Desirée que ya no concursaría más.

Rocío ha entrado al confesionario y Desirée le ha hecho creer que ella era la expulsada y la andaluza ha roto a llorar de manera desconsolada, abrazando a su amiga y sin entrar en ningún tipo de razón. Mientras tanto, Desirée miraba a cámara con cara de preocupación. "Que no te vas", le ha dicho Rocío una y otra vez, agarrándola y sin llegar a creérselo.

Finalmente, Ion Aramendi le ha dicho a Rocío que era una broma y rápidamente han pasado del llanto a la alegría total.

¡Dale play al vídeo y descubre cómo ha sido uno de los momentazos de esta edición de 'Gran Hermano 20'!