Los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones' viendo los juegos y fiestas que se están desarrollando en ambas villas han dado su opinión personal sobre dónde preferirían estar

Las medidas que los colaboradores implementarían en 'La isla de las tentaciones': del cinturón de castidad al jacuzzi

Compartir







'La isla de las tentaciones' revolucionó la parrilla de la programación en televisión, empezó siendo presentada por Mónica Naranjo y el espectacular grito de 'Estefanía' de Christofer Guzmán al ver las imágenes de la que era su pareja, Fany Carbajo, cayendo en la tentación marcó un precedente de lo que veríamos a continuación en las ocho ediciones que han sido grabadas después. Este reality trajo consigo también varios protagonistas: la luz de la tentación y las dos villas, 'Villa Montaña' y 'Villa Playa', dos casas en las que transcurren las cuatro semanas en las que se graba cada edición y donde solteros y parejas disfrutan de las cálidas temperaturas de República Dominicana para vivir un mes de ensueño.

Y viendo cómo están disfrutando de las fiestas y los juegos de alto voltaje que están poniendo a prueba los límites marcados en ambas villas, ¿dónde preferirían estar los colaboradores?

Toca elegir: 'Villa Playa' o 'Villa Montaña'

'Villa Playa' está ocupada por las chicas donde Sandra y Claudia han caído en la tentación con Andrea y Gerard, siendo la segunda la que ha protagonizado el primer "edredoning" de la edición junto al catalán que ha repetido la experiencia, en este caso como tentador. En 'Villa Montaña' tampoco han dejado de ocurrir cosas, Gilbert y Rodri (parejas de Claudia y Helena) también se han dejado llevar con sus solteras haciendo saltar la luz de la tentación. Claudia Martínez, Suso Álvarez y Arantxa Coca se han mojado como nunca para explicar en qué villa preferirían estar. La exnovia de Mario González - que conoce muy de cerca esta experiencia - se ha decantado por el "team chicas": "Yo preferiría estar en 'Villa Playa' que es mi casa además y yo soy 'team chicas'".

Suso Álvarez también ha preferido esta villa por un buen motivo: "La verdad que a los chicos, de momento, los veo bastante paraditos en cuanto a los juegos y ellas se lo están pasando superbién". Mostrando su lado más personal, Arantxa Coca también ha dado los motivos - que podrás descubrir dando play al vídeo - por los que prefiere una villa a otra.

¿Qué decisión tomará Juanpi con Mara tras ver la infidelidad de Sandra?

Estamos a punto de descubrir qué pasará entre Juanpi y su tentadora tras ver que su pareja le ha sido infiel con el italiano, aunque los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones' tienen bastante claro lo que ocurrirá: "Al final va a caer porque va a ser un poco despechado", explicaba Claudia, mientras que Suso Álvarez se animaba a responder cuánto tiempo le queda al andaluz para caer en la tentación: "Le doy dos semanas".