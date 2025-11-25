Arantxa Coca, Suso Álvarez y Claudia Martínez analizan a los concursantes de esta novena edición

¿Por qué los italianos arrasan en 'La Isla de las Tentaciones'?: "Son como los argentinos; te camelan"

Compartir







'La isla de las tentaciones' supone una experiencia de alto voltaje para las parejas que quieren poner a prueba su amor. En primer lugar, porque van a una isla con una inmensa villa rodeados de solteros y solteras que buscan conquistar sus corazones y, en segundo lugar, porque todo es grabado y pasan de ser - en cuestión de días - de personas anónimas a personajes públicos. Y por si esto fuera poco, tienen que enfrentarse a las críticas que reciben en redes sociales que, lejos de ser constructivas, pueden herir sus sentimientos. Algunos son calificados como héroes o reinas y otros como villanos. ¿Quiénes creen los colaboradores que son ellos?

Los "villanos" de la novena edición de 'La isla de las tentaciones'

Por sus respuestas icónicas o por sus inolvidables reacciones al ver las imágenes de sus parejas, algunos concursantes de las ocho ediciones, que han precedido a esta última que se está emitiendo, han pasado a la historia de los realities coronándose como reyes o reinas. Cómo no acordarse de la hoguera final entre Tom Brusse y Melyssa Pinto donde protagonizaron un fuerte enfrentamiento, o las palabras de Lucía Sánchez tras reencontrarse con Manuel González. En esta nueva temporada, ya hemos podido ver cómo algunas de las parejas han roto su compromiso dejándose llevar con sus solteros: Claudia con Gerard, Sandra con Andrea, Rodri con Olatz y Gilbert con Noelia. ¿Habrán conseguido con sus infidelidades ser "los malos de la película"? "Me duele mucho esto que voy a decir porque fue mi favorita en otras ediciones... Mayeli", sentencia Suso Álvarez, colaborador del debate.

"La palabra villana no va mucho conmigo, yo creo que todas son reinas, luego cada una pues es señora, ama, y soberana de sus acciones", comienza explicando Arantxa Coca antes de desvelar sus candidatas: "La verdad es que hay dos personas, dos mujeres que han ido muy rápido. Quizás han sorprendido, no porque hayan caído en la tentación, allá ellas con sus decisiones y su conciencia, siguen siendo reinas, pero un poco contradictorias, son las que han puesto los límites más altos y, en cambio, son las que han caído antes... Señalaría entonces a Sandra y a Claudia, pero no como villanas, en absoluto". "Yo he estado ahí y se pasa fatal", dice Claudia hablando de su propia experiencia.

Otro al que los colaboradores han calificado de "villano" es Gilbert: "No puede ser que seas abanderado del amor y a los treinta segundos que ves una imagen de tu mujer con otra persona se te vayan todos esos valores del amor, la lealtad y el respeto y te acuestes o te enrolles con otra chica. ¿Dónde están todos esos valores que presumes?".