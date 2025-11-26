La colaboradora televisiva ha hecho balance sobre su experiencia en 'El loco amor' hablando del motivo por el que sus compañeros la han felicitado

Oriana Marzoli es una experta en realities, no solo de nuestro país, sino que también ha conquistado los corazones de los telespectadores de Chile, país en el que también ha sido coronada como una reina de los concursos. En esta ocasión, siguiendo con su rol como colaboradora, la influencer ha trabajado mano a mano con Sebastián Gallego, pero no han estado solos, sino que este dating show ha tenido dos grandes protagonistas, dos solteros inconquistables: Alexandra y Marc.

Oriana es toda una experta en relaciones, sobre todo, como ella misma ha reconocido, en las que han sido especialmente tormentosas, pero esto no le ha impedido que sea una gran consejera del amor, como ya demostró cuando estaba en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Oriana Marzoli se sincera sobre su experiencia trabajando en este proyecto

La que fuera novia de Tony Spina se ha abierto siempre como nunca en cuanto a su vida privada y relaciones personales. Junto a sus casi 3 millones de seguidores en Instagram, Oriana ha reído, llorado y sufrido por amor y ahora ha querido acompañar a los solteros inconquistables y a sus pretendientes en esta aventura. Para ella, el "loco amor" es intenso, superfogoso y un poco tóxico, así lo ha descrito en exclusiva para esta web y mientras soltaba una carcajada. Marzoli también ha aprendido mucho haciendo este formato y está muy contenta con el trabajo que ha realizado: "Me han felicitado mucho porque me he comportado de otra manera. A lo mejor se ha visto otra faceta de mí. Yo creo que la gente está acostumbrada a lo mejor a verme más en realities. Entonces, no me habían visto en una postura más madura y aconsejando".

Oriana ha reflexionado sobre aquellas personas que no la "veían capaz" de ser "un cupido del amor" debido a sus relaciones tóxicas: "Aunque haya tenido relaciones tóxicas, he aprendido mucho de ello. Y ahora mismo, a día de hoy, puedo decir que realmente he aprendido y tengo una relación muchísimo más estable, basada en el respeto. Entonces, ¿por qué no hablar de la madurez? Creo que la gente lo ha visto y le ha llegado.

El fuerte vínculo que Oriana ha creado con los concursantes

Además de ser felicitada por su trabajo, también lo ha sido por los participantes: "Todos o la gran mayoría, diría que el 90% de los participantes han tenido unas palabras espectaculares hacia mí, eso es a mí lo que más me llena de todo. O sea, yo he llegado a llorar", ha señalado la colaboradora explicando que a Marc Kitus le ha "cogido mucho cariño" y es "un chico muy especial".

Las palabras de cariño de Marc Kitus a Oriana Marzoli

Marc Kitus ha sido el protagonista de la gran final de 'El loco amor', el reality que ha conseguido que el soltero inconquistable haga un hueco en su corazón para alguien más. ¿Cómo ha sido trabajar con Oriana? En exclusiva y para esta web, el joven ha respondido cómo ha vivido su experiencia con la influencer: "Sí que es verdad que Oriana, desde fuera, si no la conoces, en televisión a lo mejor te puede caer mal, pero yo en mi experiencia creo que ha sido una chica de diez. Es otra persona, me ha ayudado mucho en el en el programa dándome consejos de amor".

