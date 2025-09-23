'El loco amor' saca a relucir todo lo que somos capaces de hacer por amor: "Soy una persona muy impulsiva" '

'El loco amor' destapa confesiones reales sobre las locuras y peleas que provoca el amor

Algunos nunca se han peleado, otros admiten haber perdonado cuernos: el amor divide opiniones en la calle, ¡dale play!

El pasado lunes se estrenó en Mediaset Infinity 'El loco amor', el nuevo dating show conducido por Sebastián Gallego y con la colaboración especial de Oriana Marzoli. Coincidiendo con la presentación en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, salimos a la calle para preguntar a los viandantes una cuestión universal: ¿alguna vez te has peleado por amor?

Las respuestas no pudieron ser más variadas. Desde quienes aseguraron tajantes que jamás se han peleado por una relación —"Siempre he preferido a mis amigos antes que cualquier otra cosa"— hasta aquellos que reconocieron que sus amigas y ellas habían coincidido en gustos, aunque sin llegar a enfrentarse: "Tenemos estilos muy diferentes, lo que me gusta a mí ya no le gusta a la otra".

El amor mueve montañas… y también amistades

Si algo quedó claro es que el amor no solo protagoniza realities, también marca la vida real. Los testimonios recogidos muestran que, aunque algunos evitan el conflicto por amor, otros sí han vivido tensiones en sus amistades cuando aparece "esa persona especial" en la ecuación. "Soy muy impulsiva, y cuando hay líos de chicos, prefiero apartarme un poco", confesó una joven.

Amor, humor y locura: la mezcla perfecta de 'El loco amor'

Con su estreno, Mediaset Infinity vuelve a apostar por un formato que conecta con la audiencia a través de experiencias universales. Porque si algo quedó patente en esta encuesta callejera es que el amor, además de hacernos reír y llorar, también nos impulsa a tomar decisiones que jamás imaginamos. ¡Dale play al vídeo y descubre qué respondió la gente cuando le preguntamos si alguna vez se ha peleado por amor!

Locuras, viajes y decisiones inesperadas

La encuesta también sacó a relucir las típicas "locuras de amor": viajes exprés para sorprender a la pareja, mudanzas a ciudades poco deseadas e incluso decisiones íntimas como dejar de fumar o perdonar una infidelidad. Historias que demuestran que el amor sigue siendo motor de grandes gestos… aunque no siempre garanticen un final feliz. ¡Dale play!

