Ana Carrillo 26 NOV 2025 - 19:50h.

Almudena Porras le ha agradecido públicamente su apoyo a Helena Arauz, Mayeli Díaz, Claudia Chacón y Sandra Barrios

La segunda hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones 9' fue muy complicada, especialmente para Almudena Porras, que se hundió por completo al ver las imágenes de su novio, Darío Linero, con su tentadora favorita, Cristina. Cuando vio que estaban bailando pegados y que sus bocas estaban muy juntas estalló en llanto, pero su desgarro llegó cuando intuyó que se habían besado porque se taparon con un cojín cuando estaban tumbados abrazados en unas hamacas.

Almudena se tiró al suelo y gritó preguntándose por qué Darío le estaba causando tanto daño. Todas sus compañeras se lanzaron a abrazarla para que sintieran su apoyo en ese momento tan complicado. Por arroparla y ayudarla, la malagueña ha querido darle las gracias públicamente a Helena Arauz, Mayeli Díaz, Claudia Chacón y Sandra Barrios.

"Sentí que me moría pero ellas no lo permitieron", ha comentado la joven de 26 años en un vídeo de TikTok en el que ha recibido las respuestas de Helena y Mayeli. La novia de Rodri López le ha dicho: "Sola nunca, creo en el amor por ti, recuérdalo siempre"; y la de Álvaro Rubio ha escrito: "Sola jamás, siempre contigo".

Muchas de sus seguidoras le han dicho lo mismo, que la apoyan en la distancia porque empatizaron con su dolor al sentirse traicionada por su pareja después de tantos años de relación: "España entera lloró contigo", "Llorábamos contigo Almu, eres estupenda, hija", "Lloré contigo, todas nos hemos roto alguna vez así por amor", "Nos sentimos muchas tan identificadas contigo, sabemos el dolor que es ver lo que tanto diste por una persona y ver cómo te lo devuelve", "Me encantó veros unidas, Almudena vales mucho...lloré al verte ( y no soy de llorar), pero yo un día fui tú y lloré con esa desesperación, me recordaste mucho a mí, reviví todo ese dolor, te abrazo y te aseguro que serás feliz".