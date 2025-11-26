Ana Carrillo 26 NOV 2025 - 08:30h.

Albert Barranco ha explicado una de sus ideas para tentar a Helena Arauz, novia de Rodri López, en Villa Playa

Albert Barranco es el tentador favorito de Helena Arauz en Villa Playa en 'La isla de las tentaciones 9'. Aunque al principio la novia de Rodri López no quiso darle la cita al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', finalmente decidió tentarse con el soltero que más le gusta y ese es el catalán, que le ha dicho que se imagina saliendo con ella de la hoguera final con ella.

En uno de sus primeros acercamientos, el exconcursante de 'Supervivientes' se llevó al foto de Rodri y la puso al lado del jacuzzi mientras se daba un baño con Helena; un movimiento que algunos de sus seguidores no han entendido y por el que le han preguntado en Instagram, provocando sus carcajadas: "Sinceramente, la verdad es que no me acuerdo por qué hice esa burrada, pero son cosas que yo haría en mi día a día".

"Si yo eso lo hiciera en la calle, me encantaría chinchar al novio porque es algo que me encanta hacer. No sé por qué lo hice pero me encantó lo de coger la foto y decir: 'Ahora me vas a ver'. Y la enfoqué a la cámara para que lo viera", ha recordado el empresario entre risas.