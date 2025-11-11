Patricia Fernández 11 NOV 2025 - 22:55h.

Helena llegaba a 'La isla de las tentaciones 9' con el objetivo de demostrar a Rodri que quiere hacer las cosas bien, motivo por el que en la elección de la primera cita ella confesaba que su prototipo era Albert Barranco, pero prefería darle el collar a Iñaki porque "no quería tentarse", pero parece que ha cambiado de opinión con el paso de los días en 'Villa Playa'.

Poco a poco, Helena ha ido conociendo a Barranco durante la convivencia en la villa lo que ha hecho que cada vez pasen más tiempo juntos y ella se sienta más cómoda con el tentador. Pese a que ella en ocasiones sigue pensando que él "es un vendehúmos", lo que él ha querido dejarle completamente claro: "Sé que te encanta pensar que lo soy porque no entiendes que me gustas, yo lo pensaría también, pero tú me encantas, que lo sepas".

Durante la última fiesta, ambos se mostraban muy cerca y tenían una sincera conversación. Helena le explicaba que a veces se agobia con la situación que está viviendo, algo que este entendía y quería tener un detalle con ella en este momento: "Te voy a poner mi cadena que te va a quedar estupenda, la tienes que llevar puesta, ¿eh?" Gesto que ella agradecía mucho, pero también sabía que podía tener consecuencias: "Ahora sí que la hemos liado".

Barranco tiene varios detalles con Helena

Pero este no iba a ser el único regalo que Barranco quería darle a Helena, una camiseta suya con una frase que, como ella bien afirmaba, tampoco iba a gustarle mucho a Rodri: "Ya verás que gracia le va a hacer".

Pese a que ella sigue insistiendo en que tiene claro que quiere a su pareja y que no le sale hacer nada con el soltero, cada vez comparten más tiempo juntos como en las hamacas de la piscina, muy cerca y con una tensión evidente entre ellos, lo que hace que ella se empiece a plantear que Albert está despertando algo en ella: "Cada vez estoy más cerca de Barranco, me asusta un poco porque son muchos días y el roce hace el cariño, pero todavía me tiene que demostrar mucho".