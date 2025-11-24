Suso Álvarez, Arantxa Coca y Claudia Martínez han opinado de cómo fue la reacción de las solteras al ver las imágenes de las novias en 'Villa Playa'

La conexión entre Barranco y Helena sin caer en la tentación: "Ha habido labios por todas partes"

Compartir







En la novena edición de 'La isla de las tentaciones' no para de haber nuevas novedades que están haciendo que la experiencia sea vivida con más intensidad si cabe. El primer encuentro entre las parejas y los tentadores, antes de ver a Sandra Barneda, ya fue un avance de que en esta edición los solteros y solteras tendrían un gran protagonismo, y no solo hablamos de las infidelidades que ya se han producido en las dos villas. Sino que, por primera vez, han tenido la gran oportunidad de ver imágenes exclusivas antes que las propias parejas.

¿Fue exagerada la reacción de las solteras al ver las imágenes de las novias?

Cada vez que Sandra Barneda llega a alguna de las villas, el temor y los nervios se apoderan de los allí presentes porque saben que la presentadora nunca aparece por casualidad. En esta ocasión, la periodista no quería enseñarles imágenes a Juanpi, Rodri, Álvaro, Darío y Gilbert, sino que por primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones' han sido las solteras las que han visto imágenes de lo que estaba pasando en la otra villa y tenían el poder de contarles o no a los chicos de 'Villa Montaña' lo que había sucedido: "Se lo está pasando bien", "no me lo esperaba" o "sin palabras", son algunas de las frases que han dicho al ver las imágenes mientras estaban visiblemente sorprendidas.

"Siento que los chicos no se merecen lo que sus novias le están haciendo, me he quedado flipando", decía Cristina, tentadora de Darío. "Yo tengo que decir que aquí más de uno se le tendría que quitar el miedo porque allí no están perdiendo el tiempo", añadía Erika haciendo referencia a Álvaro Rubio.

Tras ver su reacción y lo que después contaron a los chicos, los colaboradores del debate han querido opinar sobre si esta respuesta por parte de las solteras ha sido exagerada o de verdad es para impresionarse: "Son exageradas, sobre todo, con algunas de las parejas, con aquellas chicas que son como más tranquilas o las que daban pistas de no caer en la tentación", empezaba diciendo Arantxa Coca para luego explicar el motivo por el que se han comportado así: "Creo que lo han hecho para, quizás, egoístamente tener pista más libre de acceso a ellos".

Suso, por el contrario, no coincidía en esta opinión con la psicóloga: "Yo creo que no han exagerado, yo creo que la reacción de las tentadoras lo que les ha sorprendidos es porque a ellos los ven tan tímidos, tan escuetos con el tema de los juegos que no quieren prestarse a ello que, de repente, ven a ellas que con los juegos lo están dando todo y dicen '¡hala!'. Así que no creo que hayan exagerado, sino que les ha impactado realmente".

Dale al play para ver las declaraciones al completo.