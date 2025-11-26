Pedro Jiménez 26 NOV 2025 - 22:38h.

Rodri y Olatz siguen avanzando a pasos agigantados. Y de qué manera. Los dos hicieron estallar la 'luz de la tentación' dando rienda suelta a sus sentimientos en un fogoso momento en el jacuzzi, momento que Helena pudo ver en su respectiva hoguera, reaccionando de tal manera que Sandra Barneda tuvo que intervenir. Pues bien, parece que Rodri no se va a cortar mucho más en su villa. O al menos, eso ha parecido en su última fiesta de los chicos, en donde se ha besado por segunda vez con Olatz. No obstante, después ha sufrido un momento de bajón.

Todo ha sido en un juego de verdad o reto, en donde le ha tocado a Olatz darle "un beso de siete segundos" al madrileño, algo que la vasca no veía en un principio: "Que no tía...", le decía a Érika, que hacía de 'maestra de ceremonias'. Pero era Rodri quien se mostraría más que receptivo: "¿Qué pasa?". "¡Beso, beso!", se escuchaba entre todos los integrantes de la villa, tras lo que Rodri se sentaba en en sofá del jardín de la villa y Olatz, encima de él, daba el pistoletazo de salida a un caliente beso entre los dos.

Pero no iban a pasar ni unos segundos después para que Rodri se mostrara muy agobiado ante lo que acababa de ocurrir con su tentadora predilecta y el beso tan 'hot' que acababa de protagonizar. "Qué rayada tío", le decía Rodri ante un Juanpi que se mostraría contundente ante lo que acababa de ver él también. "¿Tú la amas, de verdad? ¿Tú quieres una vida con ella?", le preguntaría Juanpi, para posteriormente añadirle que "ese no es el camino".

El andaluz le lanzaría una dura reprimenda, dejándole claro que en algún momento tendrá que elegir "la que le renta más en su vida". Y es que lo que está claro es que Rodri se está dejando llevar y mucho con Olatz, pero eso le está costando algún momento que otro de dudas y de darle vueltas a las cosas.

De hecho, en un momento dado, Rodri hablaría con Olatz y le mostraría lo "rayado" que está. "Para qué haces las cosas si luego te vas a rayar", le comentaría una Olatz que cogería el testigo de Rodri y sería ella la que, esta vez, se envolvería en serias dudas tras ese fogoso momento. ¿Quieres saber la conversación que han tenido ambos sobre su situación actual a estas alturas del programa? ¡Dale play al vídeo y descúbrela!