Rocío y Jorge Javier provocan risas y aplausos en plató y entre los concursantes durante la gala de 'Gran Hermano'

Que Jorge Javier y Rocío tienen una gracia natural ya lo sabíamos, pero este dúo juntos nos ha dejado un momentazo como este en directo durante la gala de 'Gran Hermano'. Todo comenzó con un intercambio aparentemente normal, cuando el presentador trató de comprobar si Rocío le escuchaba correctamente. Sin embargo, la conexión tomó un giro inesperado y cargado de humor cuando Jorge Javier lanzó una pregunta tan sorprendente como directa: "Rocío, ¿a qué hueles hoy?".

Lejos de cortarse, la de Jerez de la frontera respondió sin dudar: "A ajo", desatando las primeras risas en plató. A partir de ahí, la conversación fue subiendo de tono de manera cada vez más cómica. A la pregunta del presentador sobre si todo su cuerpo olía igual, Rocío añadió con naturalidad que también olía a aceite, algo que desconcertó aún más a Jorge Javier.

"A aceite íntimo", aclaraba la concursante, insistiendo que olía muy bien. Rocío lo tuvo claro y le ofreció a Jorge Javier Vázquez un bote: "Y ¿dónde tendría que ponérmelo?", preguntaba el presentador entre risas. Rocío le respondió que se lo podía aplicar donde él quisiera: "Te blanqueas, te suavizas, te da un olor y un sabor dulce", explicaba la jerezana, desatando más risas y aplausos en plató.