Antía Troncoso 22 NOV 2025 - 21:55h.

Paula habla claro con Aquilino y confiesa su temor a que se distancie de ella por haberlo rechazado

José María, novio de Paula, comparte la carta que ella le escribió antes de 'Gran Hermano 20' pidiéndole perdón

El pasar de los días y la convivencia en 'Gran Hermano 20' están haciendo que florezcan los sentimientos entre algunos de los concursantes. Como es el caso de Aquilino, que tras separarse de Paula durante un par de días en los que esta tuvo que vivir en la pajarera, se dio cuenta de que la echaba mucho de menos, llegando a la conclusión de que podría estar sintiendo algo más que una simple amistad por ella. Esta tarde, los dos se han sentado a hablar para aclarar esta situación.

Desde el principio, Aquilino y Paula han tenido una química especial que se fue desarrollando hacia una amistad muy fuerte y unida. Sin embargo, el concursante habría empezado a confundir sus sentimientos, tal y como lo explicaba en el confesionario, donde se desahogaba sobre este tema: "Me estoy dando cuenta que la empiezo a echar demasiado de menos, eso me pone nervioso porque no quiero fijarme en nadie y menos que tiene pareja". Unas palabras que también le trasmitía a la propia Paula.

Paula habla con Aquilino tras su confesión amorosa

Esta misma tarde, los concursantes volvían a hablar sobre el tema. Paula explicaba a Aroa, Mamadou y Aquilino el gran amor que siente hacia su novio José María: "Es más bueno que el pan ya lo conoceréis. Lo que pasa es que no quiero que lo pase mal ni tenga dudas ni nada". Tras esto, se dirigía a su amigo y le explicaba cómo se encontraba tras su confesión de amor: "No quiero dejar de ser tu amiga. Tu amistad para mi es muy importante, pero no quiero que lo pases mal".

Ante el silencio de Aquilino, la alicantina le lanzaba una pregunta: "¿Te vas a distanciar de mi?", y este contestaba: "Hemos tomado los dos distancia". A causa del temor porque su compañero decidiese poner fin a su amistad para no seguir confundiendo sus sentimientos, Paula le pedía: "Tú dime lo qué puedo hacer que sea lo mejor para ti". "Pero es que tú no tienes el remedio", le respondía a Aquilino.